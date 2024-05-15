قوات الاحتلال تهدم مساكن العراقيب للمرة الـ225

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب بأراضي الـ48، للمرة الـ225 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت قوات الاحتلال مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة، يوم 16 نيسان/ إبريل 2024.

يشار إلى أن هذه المرة هي المرة الثالثة التي تُهدم فيها القرية منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.

وتُلاحق قوات الاحتلال أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، و"الاستيلاء على أراضي الدولة"، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب، وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.



