اجتماع ثنائي لقادة من حماس وحزب الله لبحث مجريات عدوان الاحتلال على غزة
15.05.2024 11:32 AM
وطن: اجتمع وفد قيادي من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل الحية مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، وأجريا تقييمًا موسعًا ومعمقًا للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة.
واستعرض الجانبان مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في أماكن كثيرة من دول العالم.
وأكَّد الطرفان على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها "طوفان الأقصى" وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات.
وأشاد الحيّة ونصر الله بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم.