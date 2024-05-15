اجتماع ثنائي لقادة من حماس وحزب الله لبحث مجريات عدوان الاحتلال على غزة

وطن: اجتمع وفد قيادي من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل الحية مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، وأجريا تقييمًا موسعًا ومعمقًا ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة.

واستعرض الجانبان مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من دول العالم.

وأكَّد الطرفان على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها "طوفان الأقصى" وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات.

وأشاد الحيّة ونصر الله بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم.‏