زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: شبح المجاعة يلوّح مُجدّدًا في قطاع غزة، والعدوان الصهيوني مستمرٌّ على أشُدّه

اليوم الثامن عشر بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 11 مايو 2024

مع اجتياح جيش الاحتلال الصهيوني لمدينة رفح، وسيطرته على المعابر وإغلاقها، واشتداد الحصار على قطاع غزة من كافة الاتجاهات، وأيضًا تضييق حركة المواطنين نتيجة حدّة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش، بدأ شبح المجاعة يلوح من جديد ليشمل هذه المرة كافّة مناطق قطاع غزة وليس فقط مدينة غزة وشمالها.



في الحقيقة، ليس من السّهل على الناس تقبّل هذا الوضع، حيث العودة مرّةً أخرى إلى البحث عن المواد الأساسية لسدّ جوعهم، كما لم تعد لدى الناس سيولةٌ نقدية لشراء كميات المواد الغذائية للتخزين بعد ارتفاع الأسعار، وقد بدأت المواد الاستهلاكية تشح في الأسواق بالتدريج مرّةً أخرى، خصوصًا الخضروات وكلّ ما يتعلق بالغذاء.

تقول صديقتي النازحة في رفح عندما سألتها عن أوضاعهم مع الاجتياح "إحنا الآن في مرحلة نزوح ثانية والناس في الشوارع، لسه الناس كأنهم زي المضروبين على رأسهم، فقط بينزحوا وبيقعدوا في خيام أو أي أماكن، والأعداد مهولة"، وحين سألتها عن المواد الغذائية واحتياجاتهم قالت: "للأسف، الأغراض أغلبها اختفت ولا يوجد سوق".

لقد توقعت أن يحدث ذلك بعد إغلاق معبر رفح، حيث طلب الجانب المصري أيضًا من السائقين أن يبتعدوا عن محيط المعبر نتيجة استمرار سيطرة جيش الاحتلال عليه، وبالتالي توقّفت شاحنات المساعدات والتجارة عن العبور لرفح، كما لا يوجد إمكانية لوجود سوق في رفح بسبب الحرب الضروس التي يخوضها جيش العدو ضد المدينة ومن فيها، مما يُعيق حتى التجار عن فتح محلاتهم لتسويق المخزون لديهم سابقًا.



يقول ابن قريبتي النازح إلى دير البلح مع عائلته: "يا خالتو ربطة الخبز صارت عنّا فجأة بخمسين شيكل (13 دولارًا)".

إنّ المجاعة تلوح أمامنا، والتي سبق ونهبت أجسادنا، وشعر الجميع أثناءها بالذلّ والإهانة، حيث كانوا يبحثون عن لُقمة خبزٍ على مدار خمسة شهور حتى قبل شهرٍ واحدٍ من الآن بسبب إغلاق المعابر واشتداد الحصار على غزة.

إنّ حكومة الحرب الفاشية تُكرّر نفس الخطط التي اتبعتها خلال السبعة شهور الماضية، وتخوض اليوم عدوانها على رفح بسلاح التجويع إلى جانب أسلحتها المُدمّرة الأخرى، وبالرغم من فشل تلك الحكومة سابقًا بالضغط على قوى المقاومة لإخضاعها للموافقة على الشروط الصهيونية مقابل إجراء اتفاق لوقف إطلاق النار، أو هدنة طويلة نسبيًا، بل واجه الشعب قدره ومصيره بكُلّ إيمان، وأن لا مفرّ ممّا هو مُقدّرٌ لهم بغضّ النظر عن الأسباب.

إنّ كُلّ ما يجري على أرض رفح حاليًا، والاستنزاف للمنطقة الوسطى، وكذلك التهديد الجديد لمناطق شمال غزة (بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا)، وأيضًا أحياء شرق مدينة غزة، إنما يكشف عن السُّعار الذي أصيبت به حكومة الحرب الصهيونية، ومدى إمعانها في الإصرار على السير قُدمًا في الاستمرار بتدمير كُل شبرٍ في قطاع غزة، وقتل المواطنات والمواطنين دون رحمة، ضاربةً بعرض الحائط كُلّ القيم الإنسانية والقوانين الدولية ومتحديةً لرغبة الجماهير في العالم الذين يطالبون بوقف هذا العدوان الهمجي، والذي نرجو أن يتوقّف قريبًا وأن تجري محاسبة أولئك الصهاينة على ما ارتكبوه من جرائم بحقّ شعبنا.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار