الجبهة الديمقراطية: آن الأوان للتحرر من قيود أوسلو والوعود الأميركية

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه آن الأوان إلى التحرر من "قيود اتفاقية أوسلو والوعود الأمريكية"، وتجديد رفضها القاطع بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

ودعت الجبهة إلى التحرر من استحقاقات "اتفاق أوسلو" ومن الوعود الأميركية بالإضافة لترجمة ما تم التوصل إليه من توافقات وطنية شديدة الإيجابية في لقاء موسكو ولقاء بيكين، بما يؤسس للتقدم نحو إنهاء الانقسام.

ورفضت الجبهة الديمقراطية المشاريع والسيناريوهات كافة التي يتم تداولها في الخفاء وفي العلانية بما يُسمى "اليوم التالي" لغزة.