حماس: طوفان الأقصى امتداد طبيعي لمقاومة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع بالدفاع عن أرضه ومقدساته

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانٍ لها بذكرى النكبة الـ76، اليوم الأربعاء، إن معركة طوفان الأقصى امتدادٌ طبيعيٌّ لمقاومة الشعب الفلسطيني وحقّه المشروع في الدّفاع عن أرضه ومقدساته.

وأضافت حماس بأن طوفان الأقصى تُعدُّ محطّة استراتيجية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها العالمي، وعزّزت الحاضنة الشعبية خلف المقاومة، وحطّمت غطرسة الاحتلال، ورسّخت مشروع النضال المستمر نحو التحرير والعودة وإنهاء الاحتلال.

وأكَّدت حماس بأن عدوان الاحتلال المستمر منذ 76 عامًا، وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزَّة منذ أكثر من سبعة أشهر؛ يشكّل وصمة عار على جبين المتخاذلين عن نصرة فلسطين وفضح جرائم الاحتلال.

واستطردت حماس بالقول إن دعم وانحياز الإدارة الأمريكية لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزَّة والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وسياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها القوى الغربية بالتعامل مع القضية الفلسطينية وحقوقه المشروعة؛ يعدُّ خطيئة كبرى ضد كل الأعراف والقيم الإنسانية، وتجعلهم شركاء في تحمّل المسؤولية.

ودعت الحركةُ إلى الضغط بكل الوسائل من أجل وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ودعم صموده ونضاله المتطلّع للحريّة والاستقلال.