ضابط كبير في جيش الاحتلال: حماس ترمم قدراتها بسرعة كبيرة وتغير من تكتيكاتها

رام الله – وطن: نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن ضابط كبير في جيش الاحتلال قوله، إن حركة حماس ترمم قدراتها العسكرية بسرعة كبيرة، وتعيد تأهيل نفسها مجدداً في مناطق أخرى بغزة.

وأوردت الصحيفة عن الضابط الذي لم تكشف هويته:" إن إسرائيل في حرب تعليمية مع حماس، لأنها غيرت من تكتيكات الحرب مؤخراً، وباتت تركز أكثر على تفخيخ المباني."

وأضافت الصحيفة أن العمليات الأخيرة في حي الزيتون ومناطق أخرى أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة فيما يتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس.

وأكدت هآرتس أن أغلبية الجنود في الجيش يعتقدون أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش في جباليا هي عملية عبثية.

وفي ذات الإطار، نقلت وكالة "رويترز" عن قادة عسكريين كبار في جيش الاحتلال، شعورهم باستياء وإحباط كبيرين حين عبروا عن تزايد شكوكهم بشأن أهداف الحرب على غزة، مع عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ساحات القتال القديمة في القطاع.

ونقلت "رويترز"، عن ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، "مايكل ميلشتاين"، تأكيده أنّ هدف الانهيار الحكومي أو العسكري لحماس لن يتحقق، إذا واصت إسرائيل الاعتماد على استراتيجية الاستنزاف المستمر أو العمليات الجراحية ضدّها..