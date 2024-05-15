جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده برصاص المقاومة جنوبي قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي صباح الأربعاء، وذلك في المعارك مع المقاومة .

وقال جيش الاحتلال إن الرقيب إيرا يائير غيسبان (19 عاما)، قُتل خلال مشاركته في المعارك جنوبي قطاع غزة، في إشارة إلى رفح، حيث تجري هناك اشتباكات عنيفة.

وخلال الساعات الماضية، قال إعلام الاحتلال إن 13 جنديا أصيبوا في معارك بقطاع غزة، الثلاثاء، من بينهم 4 "جروحهم خطيرة".

وبينما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر منصة "إكس"، بإصابة 4 من جنوده بجروح "خطيرة" خلال المعارك في غزة الثلاثاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن 9 جنود آخرين أصيبوا بجروح تراوحت بين "طفيفة" و"متوسطة"، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 13.

وذكر الجيش، في بيانه، أن "3 جنود من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معركة دارت شمالي غزة اليوم".

وأضاف أن "جنديا من كتيبة تسابار التابعة للواء جفعاتي أُصيب كذلك بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب غزة صباح اليوم".