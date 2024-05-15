اشتباكات ومواجهات خلال اقتحامات للاحتلال في الضفة

وطن: اندلعت اشتباكات ومواجهات فجر اليوم الأربعاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتنفيذها حملة دهم للمنازل تخللها اعتقالات واعتداءات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة دير شرف غربا.

وأكدت مصادر محلية، اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس، في حين داهمت تلك القوات عمارة الشروق قرب مستشفى نابلس التخصصي في شارع الجامعة.

وتمركز آليات الاحتلال قبالة مشفى نابلس التخصصي وعلى مقربة من جامعة النجاح الحرم القديم.

وفي أريحا، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال حارة الشهيد جبريل كمال ومحيطها في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل الطفل الجريح جود حميدات في المخيم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام وقنابل الإضاءة في سماء البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال في مدينة البيرة، وبلدة حوسان ببيت لحم، واعتقلت شابين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد رضوان من داخل مخبره في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سالم حريزات من يطا جنوب الخليل والذي أمضى ١٦ عاماً في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ٩ مواطنين بينهم أسرى سابقون بعد دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها عرف منهم : يحيى إسماعيل العمور وقصي خالد العمور واسامه خالد العمور وسفيان احمد العمور ومحمد جبرائيل العمور وموسى جبرائيل العمور وبراء الهريني وسمير بحيص وسالم رشيد.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال مراد سمور بعد اقتحام منزله في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.