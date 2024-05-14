نتائج أعمال أركان العقارية للربع الأول من العام 2024

وطن - رام الله: أفصحت أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 8.6 مليون دولار مقارنة بـ 8.2 دولار مليون لنفس الفترة من العام 2023، أي بارتفاع نسبته 5%.

ويأتي هذا الارتفاع في أرباح الشركة بالرغم من التراجع الحاد والكبير الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني ومع التوقعات باستمرار تأثر الأداء التشغيلي للشركة بفعل ذلك حتى نهاية العام الحالي.

وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 0.6%، في حين انخفضت المطلوبات بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية العام 2023، كما تم تداول سهم الشركة على بورصة فلسطين منذ مطلع هذا العام بين 1.37 و1.50 دولار، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 3.13 دولار كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن أركان العقارية هي شركة مساهمة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال حيث بدأت أسهمها بالتداول في منتصف عام 2022 بعد إدراجها في السوق المالي الفلسطيني برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تقارب نصف مليار دولار، لتصبح أكبر شركة متخصصة في إدارة وتطوير العقارات في فلسطين، وتمتلك الشركة محفظة عقارية استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية، كما تمتلك أركان مشروع بوابة أريحا الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع.