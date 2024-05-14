واصل تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2024

وطن - رام الله: أفصحت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الاول من العام 2024، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 105 ألف دولار مقارنة بـ 377 ألف دولار لنفس الفترة من العام 2023، أي بانخفاض نسبته 72%.

وجاءت النتائج التشغيلية ضمن التوقعات وبصورة مماثلة للعام الماضي، إلا أن التراجع الكبير في البيانات المالية لواصل جاء نتيجة للخسائر التي لحقت باستثماراتها، وبشكل خاص بسبب الانخفاض في أسعار الإغلاق للأسهم المحلية الذي أدى إلى تسجيل خسائر بقيمة 95 ألف دولار مقارنة مع أرباح بقيمة 126 ألف دولار لذات الفترة من العام 2023، إضافة للهبوط في أداء الشركات الحليفة الناتج عن التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهماً، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.