الاحتلال يعتقل شابا في يطا ويستولي على أغنام في بني نعيم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد رعاة الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، كما استولت على أغنام في مسافر بني نعيم شرقا.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس جميل عوض، بعد منعه من رعي أغنامه في منطقة سدة الثعلبة بمسافر يطا.

فيما أشار رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إلى مطاردة قوات الاحتلال لرعاة الأغنام وطردهم من مراعيهم، ومصادرة عدد منها أثناء رعيها في منطقة العرقوب بمسافر بني نعيم.

وتقوم قوات الاحتلال برفقة المستوطنين بالاعتداء على الرعاة وأغنامهم، وكما تقوم بسرقة أو إتلاف المحاصيل الزراعية، وتخريب آبار المياه، وغيرها من الممارسات التي تزايدت وتيرتها في مسافر يطا، وبني نعيم.