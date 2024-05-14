إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة

وطن: أصيب اليوم الثلاثاء، شاب برصاص الاحتلال الحي في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وذلك خلال هجوم لعشرات المستوطنين على البلدة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة قصرة، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة "يش كودش" المقامة على أراضي المواطنين هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، وأن شابا أصيب برصاص الحي في القدم، ونقله جار إلى إحدى المستشفيات.