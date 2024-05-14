مستوطنون يرفعون علم الاحتلال على أراضٍ مستهدفة غرب بيت لحم

وطن: رفع مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، علم إسرائيل على أراضٍ مستهدفة ببلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "بانياس" شمال شرق نحالين، ورفعت علم دولة الاحتلال عليها.

يشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا هجمتهم على أراضي منطقة بانياس في نحالين، وتمثل ذلك قبل يومين في الاعتداء على المزارعين وإخطارهم بوقف العمل فيها وعدم العودة إليها مجددا.



