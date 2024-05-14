الصحة: نعمل مع المنظمات الدولية لتأمين الحد الأدنى من الأدوية والمستلزمات الطبية لغزة

80% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالقطاع خرجت عن الخدمة



وطن: قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إن أكثر من 80% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في غزة خرجت عن الخدمة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف، أن الوضع الصحي في غزة كارثي جدا ما يحرم المواطنين من حقهم في الحصول على العلاج والدواء، وما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلا لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع.

وأشار أبو رمضان إلى أن الوزارة تواصل عملها مع كافة المنظمات الصحية الدولية لتأمين الحد الأدنى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يلزم من مواد لتشغيل المستشفيات، كما تعمل على إرسال وفود طبية لعلاج الحالات الصعبة في القطاع، في ظل عدم سماح الاحتلال لخروج العدد الكافي منهم للخارج لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن وزارة الصحة وضعت خطة لإعادة إعمار القطاع الصحي بشكل تدريجي، حيث تبدأ في مرحلتها الأولى بعمل الفرق الصحية المتخصصة، ثم إنشاء عيادات متنقلة تصل للمرضى والمصابين في مكان تواجدهم، إضافة لإقامة المستشفيات الميدانية، وفي المرحلة الاخيرة سيتم إعادة تأهيل وترميم المباني الصحية المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال.

وحول مشاركة فلسطين في مؤتمر منظمة الصحة العالمية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أوضح أبو رمضان أنه سيتم تقديم تقرير مفصل حول انتهاكات الاحتلال الخطيرة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، إضافة للمطالبة بوقف العدوان وإعادة المنظومة الصحية لعملها.



المصدر: "وفا"