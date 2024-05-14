"البنك الدولي" و"سلطة الطاقة" يشيدان بـ "كهرباء القدس"

وطن: استقبل رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري ومدير عام الشركة المهندس محمد زيدان والمدراء الفنيين والإداريين في الشركة وفدًا من سلطة الطاقة والبنك الدولي ضم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم، والسيد عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيد ستيفان إمبلاد المدير القطري للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة والسيد أشوك ساركار كبير أخصائيي الطاقة ومجموعة من الخبراء من سلطة الطاقة والبنك الدولي.

وهدفت الزيارة لإطلاع الضيوف على جهود الشركة في توزيع الطاقة الكهربائية ضمن مناطق امتيازها وللتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة لديها في كافة مجالات عملها.

وقدم طاقم من خبراء الشركة شرحًا مختصرًا للأنظمة التي تستخدمها الشركة لإدارة عملياتها على المستويين الإداري والفني، مع إبراز نقاط القوة التي نجمت عن استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في الطاقة المتجددة كوسيلة أساسية للاستدامة.

وتطرق اللقاء إلى الآثار الإيجابية التي حصدتها الشركة ومشتركوها من استخدام أحدث أنظمة المراقبة والتحكم والحماية لشبكات الضغط المتوسط، وكذلك سعي الشركة للتحول إلى أنظمة العدادات الذكية، واستفادتها من المشروع الممول من البنك الدولي للحصول على أحدث برامج الفوترة العالمية، وكذلك المشروع الموجه لتوسيع استخدام العدادات الذكية، حيث تسهم جميع هذه التقنيات في تحسين الأداء وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتعزيز كفاءة العمل داخل الشركة.

وتخلل اللقاء عرض حول دور الطاقة الشمسية في زيادة الاعتمادية على مصادر طاقة بديلة وآمنة وصديقة للبيئة، وإسهامها في سد العجز الكهربائي من المصادر التقليدية، وكذلك أثر وجود محطات الطاقة الشمسية على تحسين قيم الفاقد الفني.

وأشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد عثمان ديوني بشركة كهرباء محافظة القدس والجهود التي التي تبذلها في سبيل تقديم خدمات نوعية ومتميزة، قائلاً: "ما شاهدته اليوم يظهر مثالاً واقعيًّا يؤكد إمكانية وجود شركات كهرباء تقدم خدمات متطورة وعلى طراز عالمي في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والنزاعات والاضطرابات السياسية والعسكرية".

وأضاف: "أنتم تعملون بمعايير متقدمة تضعكم في مستوى الشركات العالمية المتقدمة تكنولوجيًّا"، فيما أثنى رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم على مجمل أداء الشركة وسعيها المتواصل للتمييز.

