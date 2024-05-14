مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة ويغلقون شارعا غرب الخليل

وطن: رشق مستوطنون، تجمهروا على الشارع الالتفافي "فرش الهوى" قرب مستوطنة "أدورا" غرب الخليل، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة، وأغلقوا الشارع.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرات المستوطنين، يحرسهم جيش الاحتلال، تجمعوا على الشارع الالتفافي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بعدد منها.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الالتفافي، كما نصبت حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل، وبلدة إذنا غربا، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق أخرى.



