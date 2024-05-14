كنعاني: تصريحات سيناتور أميركي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية تعكس وحشية من يدعو للحرب

وطن: أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أنّ دعوة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى ضرب غزة بقنبلة نووية "أمر مريع"، و"ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية ومقررات حقوق الإنسان".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أضاف كنعاني أنّ تصريحات السيناتور الأميركي "تعكس مدى وحشية من يدعو إلى الحرب وتجاهل حقوق الإنسان وعدم احترام المقررات الدولية".



وقال إنّ "الولايات المتحدة لها سوابق باستخدام القنبلة النووية، وتزعم الدفاع عن حقوق الانسان"، مردفاً أنّ "على المجتمع الدولي إدانة الدعم الأميركي للكيان الصهيوني ومواجهة هذه التصريحات الشيطانية للحيلولة دون مواصلة الكارثة البشرية والإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة".

وكان السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، قد قال في مقابلة مع قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية، مساء الأحد، إنّه يحقّ لجيش الاحتلال تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

ووصف السيناتور قصف هيروشيما وناغازاكي بأنّه "القرار الصحيح" من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: "أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا تستطيع تحمّل خسارتها، واعملوا معها لتقليل الخسائر البشرية".

ودانت حركة حماس، أمس، دعوة السيناتور الأميركي إلى قصف قطاع غزّة بقنبلة نووية، قائلةً إنّ التصريحات الصادمة التي أدلى بها "تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه".

وأضافت حماس في بيانٍ، أنّ "عقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه، مع قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والمتماهية مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ينفّذها جيش الاحتلال المتجرّد من الأخلاق ضد مدنيين عُزَّل".



المصدر: الميادين