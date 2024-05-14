الفريق الرجوب يلتقي الرئيس الإيرلندي

رام الله – وطن: التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، الرئيس الإيرلندي مايكل هيجينز في العاصمة الإيرلندية دبلن، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة عبد المجيد.

وأكد الرجوب على أهمية اعتراف ايرلندا بدولة فلسطين مؤكدا أن تحقيق السلام في المنطقة والعالم لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، والقدس عاصمتها وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء أبرز التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الة الحرب الإسرائيلية على كل ما هو فلسطيني بهدف القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن تقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لموقف ايرلندا وجهودها في حشد موقف أوروبي ودولي لوقف إطلاق النار الفوري وادخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.

وأشاد الرجوب خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن ضرورة بلورة التضامن في المجالات المختلفة.

كما شكر الرجوب إيرلندا حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال التي وجدها منتخبنا الوطني للسيدات منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى دبلن لخوض مباراة ودية مع فريق نادي بوهيميان والتي تقام للتأكيد على التضامن الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد الرئيس هيجينز موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين على جميع الأصعدة.

و استقبل الرئيس هيجينز عددا من لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم على هامش اللقاء، مؤكدا على أهمية اللقاء في تعزيز العلاقات بين البلدين.