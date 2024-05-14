ارتفاع عدد المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال إلى 25

وطن: قال نادي الأسير، إن عدد المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال قد ارتفع إلى 25 معتقلة، بينهن أربع صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء ومعتقلين، وطالبات.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، أن المعتقلات الإداريات هن من بين 82 معتقلة يقبعن في سجن "الدامون"، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جراء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهن.

وأشار إلى أن الاحتلال أصدر بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر ما يزيد على 5900 أمر اعتقال إداري، شملت الفئات كافة، بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، فضلا عن الفئة الأبرز من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء.

يُذكر أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نيسان الماضي إلى (3424)، ومؤخرا استُهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة بالفترات الأولى للعدوان بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

علماً أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحق الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، إذ يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سري)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.



