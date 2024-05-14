"حزب الله" ينعي أحد مقاتليه

وطن: نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أحد مقاتليه، وذلك بعد أن نفذت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال غارة استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.



وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عباس عيسى "غريب" مواليد عام 1968 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية أعلنت في بيان نقل إصابة واحدة إلى إحدى مستشفيات المنطقة، بعد الغارة على بلدة ميس الجبل.

ومنذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي أعلن حزب الله عن مقتل 298 عنصرا.

المصدر: RT



