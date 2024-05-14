غارات ومعارك ضارية شرق رفح والمقاومة تقصف عسقلان

وطن: كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية اليوم الثلاثاء على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، في حين تخوض المقاومة معارك ضارية مع الاحتلال في عدد من المحاور خصوصا شرق رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ24 الأخيرة 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و234 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي لضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 35 ألفا و173 شهيدا، والجرحى إلى 79 ألفا و61.



غارات مكثفة

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال أغارت على موقع قرب المدرسة الأولى بمخيم في النصيرات. وقال إن شهداء وجرحى سقطوا في مجزرة استهدفت منزلا مأهولا من 4 طوابق لعائلة كراجة في مخيم النصيرات الجديد.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني سقوط 8 شهداء على الأقل في القصف الذي استهدف مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر صحفية أيضا باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عشرات، في غارات الاحتلال على منازل بمخيم جباليا شمالي القطاع. وقال إن مصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات وقصف مدفعي على المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف محيط مدرسة شهداء الزيتون وسط الحي. وسقط عدد من المصابين جراء قصف استهدف منزلا غرب مدينة غزة.

وفي رفح، أفادت المصادر الصحفية بأن غارة للاحتلال استهدفت المنطقة الشرقية للمدينة جنوبي قطاع غزة، وقال إن 4 إصابات وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي منها إصابة حرجة إثر استهداف منزل لعائلة أبو طعيمة في خان يونس، وأدى القصف إلى تدمير المنزل بالكامل.



معارك ضارية

وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت كتائب القسام إنها قصفت قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف هاون. وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة تابعات لجيش الاحتلال بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق رفح.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة رفح.

كما بثت كتائب القسام، تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر إطلاق دفعة من الصواريخ تجاه مدينة عسقلان جنوب (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

بدورها بثت سرايا القدس مشاهد تظهر استهداف مقاتليها الحشود العسكرية التابعة لجيش الاحتلال والآليات المتوغلة شرق رفح.



خسائر للاحتلال

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أن 11 جنديا، و3 موظفين بوزارة الدفاع أصيبوا في معارك قطاع غزة في الساعات الماضية.

ووفق بيان جيش الاحتلال، أمس الاثنين، أصيب موظف تابع لوزارة الدفاع بجروح خطيرة، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة في جنوب القطاع وهم يقومون بأعمال لوجيستية. بينما أصيب الجنود في معارك شمال القطاع وجنوبه.

وأقر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية بمقتل وإصابة العشرات من جنوده خلال المعارك في غزة خاصة في جنوب القطاع حيث أعلن عن بدء عملية عسكرية لاجتياح رفح الأسبوع الماضي، وسط رفض وتنديد دولي واسع.

وخلفت حرب الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

