تجدّد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله

وطن: تجدد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، الثلاثاء، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.



وشن الطيران التابع لجيش الاحتلال، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.

وشهدت بلدة كفركلا اعتداء من جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، تمثل باستهداف البلدة، وذلك عبر شن الطيران التابع لجيش الاحتلال غارة جوية عنيفة بأربعة صواريخ استهدفت البلدة، كما شن الطيران التابع لجيش الاحتلال غارة على ميس الجبل.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



