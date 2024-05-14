هيومن رايتس ووتش تعلن بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة

وطن: أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال يستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، وأنه يمنع عمدًا إيصال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعت المنظمة الاحتلالَ الإسرائيلي إعلان نتائج التحقيقات في هجمات أدت لاستشهاد وإصابة عمال إغاثة أو مدنيين في غزة، فيما أوضحت بأن استهداف جيش الاحتلال قافلة المطبخ المركزي العالمي والذي أدى لمقتل 7 عمال ليس "مجرد خطأ".

وأكدت المنظمة بأن "إسرائيل" شنَّت 8 ضربات على الأقل على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، بينما لم توجه تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل شنها الهجمات.

وحثَّت المنظمة حلفاء الاحتلال بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باستخدام نفوذهم بما فيه العقوبات؛ للضغط عليها لوقف ارتكاب انتهاكات جسيمة، وأكدت بأنه يجب تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إليه.

