المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

ورفع المستوطنون أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى؛ احتفالًا بما يسمى "يوم الاستقلال"، واقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفَّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ويُذكر أن وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة زادت بشكل كبير، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ودعت جماعات استيطانية إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته خلال الاحتفاء بما يسمى "يوم الاستقلال"، غدا الثلاثاء .