"الأونروا": أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة

وطن: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة "يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح".

وشددت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس" على أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وختمت الوكالة بـ"استنكار" الوضع الإنساني المتردي واصفة إياه بـ:"مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم"، وذلك مع نزوح الفلسطينيين من جديد من مدينة رفح نحو خان يونس، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35,091 قتيلا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، "إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".