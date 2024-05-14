الأمم المتحدة: نحو 360 ألف شخص نزحوا من رفح منذ صدور أوامر الإخلاء

وطن: نزح نحو 360 ألف شخص من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة منذ أن أصدر جيش الاحتلال أوامر الإخلاء الأولى قبل أسبوع، وفقا لأرقام الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وكتبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لا يوجد مكان نذهب إليه. لا يوجد أمان بدون وقف إطلاق النار".

وأضاف بيان الأونروا أنه في شمال غزة، تسبب القصف وأوامر الإخلاء الإضافية بمزيد من النزوح و"الخوف لآلاف الأسر".