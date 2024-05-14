مستوطنون يحرقون شاحنتين تحملان مساعدات أردنية لقطاع غزة

وطن: اندلعت النيران في شاحنتين محاصرتين في منطقة حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل كانتا ضمن مجموعة شاحنات تحمل على متنها مساعدات أردنية لقطاع غزة منعت مرورها مجموعة من المستوطنين.

وتقول شرطة الاحتلال أن عملية أحراق شاحنات المساعدات كانت عملا متعمدا.

وذكر موقع time of israel أن مستوطنين قاموا بإضرام النار في شاحنات مساعدات كانت في طريقها إلى غزة بعد ساعات من نهب قافلة.

وقام مستوطنون بإحراق شاحنتين تحملان مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة.

وكانت الشاحنات متوقفة عند حاجز ترقوميا بالضفة الغربية بعد أن قام المستوطنون بمنعها ونهبوها في وقت سابق من اليوم.

وهاجم مستوطنون صباح الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.