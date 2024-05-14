محكمة الاحتلال العليا ترفض طلب الجيش لتأجيل التحقيق في فشل الاستخبارات بشأن 7 اكتوبر

وطن: رحب ما يسمى مكتب مراقب الدولة لدى الاحتلال، الذي يحقق في فشل استخباراتي محتمل قبل عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بقرار المحكمة العليا الذي يرفض طلبا تقدم به الجيش لتأجيل التحقيق.

وقال المكتب، إنه "يتوقع من جميع الجهات الخاضعة للرقابة أن تأمر موظفيها بالامتثال للواجب المفروض عليهم والتعاون الكامل".

وكان رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي صرح، الأحد، بأنه "يتحمل مسؤولية فشل الجيش في الدفاع عن مدنيينا في 7 أكتوبر".

ويُنظر في دولة الاحتلال الى الطوفان على أنه فشل استخباراتي على نطاق واسع.

وأصبح رئيس الاستخبارات العسكرية ، اللواء أهارون هاليفا، أول شخصية عسكرية كبيرة تستقيل بسبب الطوفان عندما أعلن استقالته الشهر الماضي.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، إنه يجب إجراء تحقيق بعد الحرب مع "حماس" المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.