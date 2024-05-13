عملة DOGEVERSE المستوحاة من عملة DOGE الأصلية تقلب موازين سوق الكريبتو

أسرت Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) قلوب محبي العملات الرقمية لتضاهي الضجّة التي أثارتها عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) في الماضي. ويتركّز مشروع Dogeverse حول كوزمو (Cosmo)، وهو كلبٌ من فصيلة شيبا إينو المحبوبة ذات الشعبية الهائلة في عالم عملات الميم. ويهدف المشروع إلى توحيد مجتمع عملات الميم وقيادة رَكب تطوير ميزة التواجد على عدّة نظم بلوكتشين.



ومنذ انطلاق اكتتابها، خطفت Dogeverse أنظار المتعاملين داخل قطاع عملات الميم، وحظيت باهتمام بالغ عند إطلاقها بسعر معقولٍ وسط توقعاتٍ بأن تتواصل الضجّة المُثارة حولها خلال الأشهر القادمة. ومع حلول شهر أيار/مايو، أوشك اكتتابها على الانتهاء مع دخوله مراحِله الأخيرة.

عملة DOGEVERSE تقلب الموازين بميزة التواجد على عدة نظم بلوكتشين

يُعَد إدخال ميزة التواجد عبر شبكات بلوكتشين عدّةٍ نقطة تحوّلٍ رئيسيةً لعملة Dogeverse، ما يفتح آفاقاً جديدةً أمام قاعدة مُستخدميها المتنامية؛ ولا تتقيد العملة بشبكة بلوكتشين واحدة بفضل استفادتها من تقنيات Wormhole وPortal Bridge ما من شأنه منح مُستخدميها القدرة على التنقل بين الشبكات بسرعةٍ وسهولةٍ غير مسبوقتين.



كذلك وفّر بناء عملة DOGEVERSE على بلوكتشين إيثيريوم أساساً قوياً لخطتها التوسعية عبر أنظمة البلوكتشين المختلفة. ونظراً لاستخدام بلوكتشين إيثيريوم بشكلٍ واسع وتوفر ميزات الأمان القوية فيها، تُعَد إيثيريوم أفضل بلوكتشين لـ Dogeverse لأجل الانطلاق في مغامرتها المتعلقة بالتواجد في نظم البلوكتشين المتعدّدة. وتضمن Dogeverse انتقالاً سلساً لمجتمع مالكيها من خلال استخدام البنية التحتية الرائدة لبلوكتشين إيثيريوم، ما يُمكّنهم من التنقل بين شبكات البلوكتشين المختلفة بثقةٍ وسهولة.



ويُشكل تبني Dogeverse لقدرات التواجد عبر عدّة نظم بلوكتشين تقدماً كبيراً في رحلة تطوّر سوق العملات الرقمية ككلّ وعالم عملات الميم تحديداً.



اشتروا عملة DOGEVERSE بسعر مخفض خلال اكتتابها



إطلاقٌ مذهلٌ وتسارعٌ في استجابة السوق

جمع اكتتاب عملة Dogeverse أكثر من 13 مليون دولار في غضون بضعة أسابيع فقط محطّماً العديد من الأرقام القياسية علماً بأن هذا المشروع كان الأكثر ترقباً هذا العام؛ حيث استحوذ على انتباه كلٍّ من الحيتان (كبار المستثمرين) وصغار المستثمرين على حدٍّ سواء.



وازداد اهتمام المستثمرين بهذه العملة خلال اكتتابها، حيث يمكنهم الحصول عليها بسعر مخفضٍ قدره 0.0003$. وبطبيعة الحال، لفت هذا السعر المخفض انتباه المستثمرين جاذباً أولئك الذين يرغبون بالاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.

اكتتاب DOGEVERSE يوشك على الانتهاء

ما زال بإمكانكم شراء Dogeverse خلال اكتتابها الجاري بسعر 0.00031$ للعملة الواحدة لفترة محدودة. ومن المتوقع أن يتعرّض سعرها للتقلب تبعاً لظروف السوق وشدّة الطلب عليها بعد إدراجها في المنصات المختلفة. وبَعد جمعِه أكثر من 13 مليون دولار حتى الآن، من المتوقع أن يصبح اكتتابها أحد أفضل اكتتابات عملات الميم والأكثرَ رواجاً في عام 2024. لذا، يجدر بالمشترين المحتملين التحرّك سريعاً لشراء هذه العملة الواعدة قبل انتهاء اكتتابها وارتفاع سعرها!



سارعوا إلى شراء عملة DOGEVERSE قبل انتهاء اكتتابها



DOGEVERSE ليست مجرّد عملة ميم أخرى

من المُنتظر أن ترتفع قيمة عملات الميم في السنوات القادمة -خاصّةً بعد انتهاء تنصيف عملة بيتكوين- لا سيّما مع إظهارها إمكاناتٍ هائلةً للنجاح. وبدون شكّ، فقد أحدثت Dogeverse ثورةً في سوق الكريبتو وجذبت عدداً كبيراً من المستثمرين على الفور.



وعلى عكس عملات الميم التقليدية، جلبت Dogeverse استخداماً مُبتكراً لقطاع الكريبتو بفضل عدم تقيدها بشبكة بلوكتشين واحدة فقط؛ كما أنها تمزج بين ميزات عملات الميم الرائدة على شبكاتٍ مختلفةٍ مثل DEGEN وBRETT اللتين حققتا نجاحاً ساحقاً في الآونة الأخيرة.