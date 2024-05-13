الطرح الأوّلي لعملة الميم التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي WienerAI يتخطى حاجز المليون دولار، والمحللون يتوقعون عائداتٍ تبلغ 10 أضعاف

يستمرّ مستثمرو الكريبتو بالبحث عن أفضل عملات الميم والذكاء الاصطناعي، وهنا يأتي دور عملة WienerAI (ذات الرمز WAI) التي تحارب على كلا الجبهتين، حيث يجمَعُ هذا المشروع بين الذكاء الاصطناعي وعملات الميم المستوحاة من الكلاب؛ وقد نجَح بالفعل بجمع أكثر من مليون دولار في طرح عملته الأوّلي (ICO) وجذبَ اهتمام المحللين البارزين في القطاع.



شرح برمجية WienerAI لتداول الكريبتو وبروتوكول الرهن

قد تبدو WienerAI مجرَّد مزحة، إلّا أن عملة الميم التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه تسير على الطريق الصحيح فيما يخصّ تقنيات تداول الكريبتو المبتكرة، حيث سيقدم المشروع إمكانياتٍ متطوّرة لتوقع حركة السعر بفضل برمجية التداول المتطوّرة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح للمتداولين بالاستفسار عن السوق باستخدام لغتهم الطبيعية وطرح أسئلةٍ مثل: "أيّ عملات الميم يمكنها مضاعفة سعرها هذا الأسبوع؟"، وستقوم البرمجية مباشرةً بتمشيط السوق وتقديم تحليلاتٍ معمّقةٍ وأفكارٍ للتداول، ويُمكن بعد ذلك الانتقال إلى التداول السهل بدون رسوم عبر منصّات التداول اللامركزية (DEXs) دون القلق بشأن برمجيات التداول الاستباقية مثل MEV Bots.

كذلك يقدم المشروع بروتوكولاً لرهن عملة WAI الخاصّة به، حيث يمكن لمالكيها حجزُها والحصول على مكافآت رهنٍ تبلغ نسبتها السنوية حالياً 705%، ما يمثّل فرصةً مغريةً للراغبين بتحقيق دخلٍ دون عناء، إلا أن هذه النسبة ستنخفض مع زيادة عدد العملات المرهونة، وقد تكون عملة WienerAI جديرةً بالمراقبة في الأسابيع القادمة بفضل هذا المزيج من الاستخدامات القائمة على الذكاء الاصطناعي وجاذبية عملات الميم إلى جانب مكافآت الرهن الكبيرة.



اكتتاب عملة WienerAI يتجاوز حاجز المليون دولار مع تفاؤل المحللين بإمكانياتها

جذب اكتتاب عملة WienerAI الجاري حالياً اهتماماً كبيراً، ونجح بجمع مليون دولار في أقلّ من شهر، حيث ساهمت استخدامات عملة WAI وهيكلية الاكتتاب الجذّابة ودعم المحللين في رفع الإقبال على العملة، ويبلغ سعرها حالياً 0.000705$ ويُمكن شراؤها باستخدام عملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) وتيثر (Tether-USDT) وفيزا وماستر كارد.

لكنّ هذا السعر لن يدوم طويلاً وسيرتفعُ مجدّداً بعد أقلّ من يومين، فيما ساهمت الضجّة المحيطة بالمشروع بلفت انتباه المؤثرين والمحللين في قطاع الكريبتو؛ حيث عبَّرَ كلٌّ من ClayBro وJacob Bury عن دعمه للمشروع، وصرّح ClayBro بإمكانية ارتفاع سعر WAI بمقدار عشرة أضعافٍ بمجرّد إدراجها على منصات التداول في الأسابيع القادمة، كما وصَفها Bury بأنها "أفضل عملةٍ رقميةٍ للشراء اليوم" في قطاع عملات الميم.



https://youtu.be/r6iDh-M-Rzk



وتحتل WienerAI المرتبة الثالثة على منصة CoinSniper الشهيرة المختصة بتقييم العملات الرقمية واكتتاباتها.

البيانات الاقتصادية لعملة WAI وخارطة الطريق تساعدان المشروع على الاستفادة من الهوس الحاليّ بعملات الذكاء الاصطناعي

تم تصميم البيانات الاقتصادية لعملة WAI لدعم نموّ المشروع على المدى البعيد إلى جانب خارطة طريقٍ طموحةٍ ترسم مستقبل العملة، وتمتلك WienerAI المقوّمات اللازمة للاستفادة من اهتمام السوق بمشاريع الكريبتو التي تركّز على الذكاء الاصطناعي، وقد تم تخصيص 20% من معروض العملة لمكافآت الرهن ومثلها لمكافآت المجتمع مع الاحتفاظ بـ 10% للسيولة على منصات التداول تأكيداً على التزام الفريق بتيسير عملية التداول.



سيتم توزيع بقية العملات بين طرح العملة الأوليّ الجاري والتسويق وتطوير المشروع، ويُعتبر طرح العملة الأوّلي مجرّد بدايةٍ في خارطة الطريق متعدّدة المراحل.



وتتمثل المرحلة التالية بالترويج للمشروع وحشد "جيش النقانق" عن طريق التسويق بمساعدة المؤثرين والتوعية المُوجّهة، ويمكن أن يزداد عدد مالكي عملات WAI على مستوى العالم في حال نجاح هذه الخطة. وتتمثل كبرى خطوات خارطة الطريق بالإدراج في منصات التداول لفتح باب المضاربة، ولم يتم الإعلان عن أيّة تفاصيلَ حتى الآن؛ إلّا أن مجتمع WienerAI’s على تيليجرام يتوقّع إدراجها في منصة تداولٍ لامركزيةٍ رائدة.



ويُعَد الوقت الحاليّ مثالياً للاستثمار بعملة WienerAI التي تجمع بين عملات الميم وعملات الذكاء الاصطناعي، حيث يشهد هذان القطاعان إقبالاً كبيراً في الفترة الحالية، وقد تصبح WAI من أكثر العملات المرتقبة للإدراج في عام 2024 في حال استمرار زخم طرحها الأوّلي وسيرها وفق خارطة طريقها.



>>> لزيارة الطرح الأوّلي لعملة WienerAI اضغط هنا <<<