ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35091 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 إصابة.



