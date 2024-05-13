لجنة الانتخابات تعقد أولى اجتماعاتها بعد إعادة تشكيلها

وطن: عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين، برئاسة رامي حمد الله أولى اجتماعاتها بعد صدور المرسوم الرئاسي بإعادة تشكيلها.

وفي بداية الاجتماع ترحم أعضاء اللجنة على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، متمنين الشفاء للجرحى والحرية لجميع الأسرى.

وأكد رئيس اللجنة رامي حمد الله على استمرارية عمل اللجنة وفق أعلى معايير النزاهة والاستقلالية والحيادية، وأنها ستبقى على مسافة واحدة من جميع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، لا سيما أن أعضاء اللجنة الحاليين قد ساهموا بشكل كبير على مدار سنوات طويلة من عملهم فيها على بناء وتوطيد مبادئ شفافية اللجنة ونزاهتها، كمؤسسة وطنية مهنية مرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وعبر رامي حمد الله عن شكره للدكتور حنا ناصر، رئيس اللجنة السابق على جهوده الكبيرة التي قدمها منذ تأسيسها باعتباره قامة وطنية عليا، كما شكر هشام كحيل على ما بذله للجنة خلال عمله مديراً تنفيذياً للجنة خلال السنوات الماضية.

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقارير إدارية، وناقشت الأمور المالية والفنية، وقررت تعيين أشرف الشعيبي مديراً تنفيذياً للجنة، والذي شغل عدداً من المناصب داخل اللجنة منذ تأسيسها عام 2002.

يذكر أن رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات يشغلون مناصبهم على أساس تطوعي دون تلقي عائد مالي نظير عملهم، ويتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بموجب القانون.