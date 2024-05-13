زكارنة: التصويت على عضوية فلسطين في الامم المتحدة معركة خسرتها امريكا قبل اسرائيل

رام الله - قال بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان تصويت العالم على عضوية فلسطين في الامم المتحدة كانت معركة بين الحق و الباطل و الاشتباك كان مباشر مع راس الشر في العالم امريكا قبل ان تكون مع المحتلين الإسرائيليين، وقد كسبت فلسطين المعركة وثبت ان العالم يجمع على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره و بالحصول على دولته المستقلة و انهاء الاحتلال حيث صوتت 143 دولة من اصل 193 دولة مع الحق في عضوية فلسطين الدائمة في الامم المتحدة و غابت دول صديقة بسبب عدم تسديد الرسوم ، و صوت ضدها فقط تسعة دول منها إسرائيل و أمريكا و بعض من هذه الدول عدد سكانها اقل من مدينة في فلسطين ، وسلاح أمريكا الظالم الفيتو لن يمنع فلسطين من حصولها على حقها الشرعي و القانوني و الحتمي.

جاءت تصريحات زكارنة خلالل اجتماع ضم العديد من النقابات و الاتحادات حول تفعيل دور النقابات في الحراك الشعبي الدولي الداعم للحق الفلسطيني وضد الابادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال زكارنة انه رغم النتائج المميزة وصلابة الموقف الدولي و مع إدراكنا بحجم التهديد و الابتزاز و الضغوطات التي مارستها امريكا إلا اننا نستهجن خضوع دول وازنة للابتزاز الأمريكي و الصهيوني حيث ان هناك مفارقات غريبة في مواقف العديد من الدول و تشكك في مصداقيتها و حتى في استقلال قرارها السيادي والتي ظهرت من خلال التصويت.

و اكد زكارنة ان الدول التي صوتت ضد الحق الفلسطيني تعمل تحت التهديد الأمريكي و هي مزارع للأمريكان و إسرائيل ويتم اختيار قادتها في مقر ال CIA و معظمها جزر صغيرة و معزولة و لا دور لها إلا تنفيذ التعليمات الأمريكية مثل ميكرونيزيا، و غينيا الجديدة البابوية، ناورو، وبالاو.

واضاف زكارنة ان بعض الدول الوازنة صوتت لصالح فلسطين رغم عدم اعترافها بدولة فلسطين حيث انها بنيت على أنظمة ديمقراطية، وهنا نتساءل عن التناقض غير المفهوم لماذا تصوت هذه الدول لصالح عضوية فلسطين و لا تعلن اعترافها بها؟.

وقال زكارنة لم استغرب من موقف اوكرانيا دمية الأمريكان و التي تنادي العالم و تطلب مهاجمة روسيا بادعاء احتلالها و تقف مع احتلال فلسطين تاريخيا و تدعم اسرائيل!!!! وكإنه يحق لشعبهم الاستقلال و الحرية و الدولة و لا يحق لآخرين، و هكذا موقف ماكدونيا الشمالية التي قاتلت من اجل الاستقلال عن صربيا، تمتنع عن التصويت من اجل استقلال فلسطين !.

و اضاف انه من الغريب ان نرى رومانيا و هنجاريا و بلغاريا و السويد الذين يعترفوا بدولة فلسطين و لديهم تبادل سفراء لكنهم امتنعوا عن التصويت، بمعنى يعترفوا بالدولة و ينكروا حقها في العضوية في الامم المتحدة فلماذا هذه المواقف المتناقضة ؟!..

و بين زكارنة أن بعض الدول التي تأخذ موقف الحياد مثل سويسرا و التي بقيت لفترة طويلة غير عضو في الامم المتحدة بسبب "الحياد" تمتنع عن التصويت ، و إذا كان الموقف الحياد وهذا حقها فما الحاجة التي تجعلها تطلب العضوية لتدخل عضو في الامم المتحدة .

وقال زكارنة ان الغريب في هذا الحدث موقف ألبانيا التي امتنعت عن التصويت وهي العضو في منظمة التعاون الاسلامي.

و ثمن زكارنة موقف الدول التي دعمت الحق الفلسطيني و في المقابل قال " نحن ندعم استقلال تلك الدول التي تدعي انها مستقلة و ديمقراطية و وازنة و ان تخرج من التبعية الكاملة و ان لا تبقى رهينة للموقف الأمريكي "وهل دولة تدعي احترام القانون الدولي و الإنساني تشارك في قتل الفلسطينيين في غزة و تمد اسرائيل بالمال و السلاح و الدعم السياسي كما فعلت المانيا، و هل تعتقد المانيا و اوروبا انها تمحي تاريخها و عارها النازي في حرق وذبح و طرد اليهود انها تغسله بدماء الأبرياء من أطفال فلسطين.

و اتهم زكارنة الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا و المانيا و دول اوربية اخرى بالمشاركة المباشرة بدعم استمرار الاحتلال وذبح وحرق الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين و هم مشاركون الان و بشكل علني بجرائم الحرب و الابادة الجماعية التي تنفّذها اسرائيل في قطاع غزة و الضفة الغربية ، وكل التصريحات بادعاء الانسانية هي بيع الوهم لشعوبهم التي ثارت بوجه سياستهم وتصريحاتهم انتخابية للاستهلاك المحلي و الدولي وشيكات بدون رصيد و كلام يتناقض مع الفعل ، مؤكدا ان هذا العام سيكون عام الدولة و عام الحرية و الاستقلال للشعب الفلسطيني معززا ذلك بما يحدث في الشوارع الأمريكية و الاوربية من انقلاب شعبي عارم و كامل على موقف حكوماتهم و جرائمها و معاييرها المزدوجة و ان معظم قادتها تعينها الدولة العميقة في أمريكا و التي تقودها الصهيونية العالمية.