يواصل قطاع العملات الرقمية تعافيه في عام 2024 وسط مرور بيتكوين (Bitcoin-BTC) بسوقٍ صاعدة؛ ونظراً لمواجهة سعر BTC مقاومةً قوية، يسعى العديد من المستثمرين لإعادة موازنة حقائبهم الاستثمارية بأصولٍ رقميةٍ تمتلك إمكاناتِ نموّ كبيرة. هل تبحثون عن عملةٍ رقميةٍ قد تجعلكم أثرياء؟ نستطلع في هذا الدليل أفضل العملات الرقمية الجديرة بالاستثمار حالياً.



15 عملة رقمية قد تجعلكم أثرياء في عام 2024

إليكم قائمةً بعملاتٍ رقميةٍ قد تساعد المستثمرين على تحسين حقائبهم الاستثماريّة في عام 2024.

عملة Dogeverse : عملةٌ تعمل على عدّة شبكات بلوكتشين وتحمل شعار كلب Doge، وقد تجعلكم أغنياء، وتوفر عوائد رهنٍ سنويّةً نسبتها 1,600%. عملة WienerAI : عملة ميم تحمل شعار الكلاب، وتوفر عوائد رهنٍ سنويةً تزيدُ نسبتها عن 3,500%. عملة 5th Scape : مشروع كريبتو تقنيٌّ يجمَع بين الواقع الافتراضي (VR) والبلوكتشين من خلال عتاد خاصٍ وألعاب معيّنة. عملة Sponge V2 : عملةٌ جديدةٌ تسعى للتفوّق على نسختها الأصلية Sponge V1 التي تضاعفت قيمتها 100 مرّة بالمقارنة مع سعر اكتتابها. عملة eTukTuk : مشروع كريبتو لمكافحة تغيّر المناخ بمركبات توك توك كهربائية، وقد جمَعَ اكتتاب عملته أكثرَ من 1.9 مليون دولار حتى الآن. عملة Bitcoin Minetrix : مشروع كريبتو من نموذج الرهن من أجل التعدين (Stake-to-mine) جمَعَ اكتتاب عملته أكثرَ من 12 مليون دولار. عملة Mollars: عملة تمويلٍ لامركزيّ مبتكرةٍ توفر ميزات الألعاب والويب الثالث، وجمَعَ اكتتابها حتى الآن 850,000$. عملة InsanityBets: عملة مراهنات كريبتو جديدة توفر عوائدَ رهنٍ إلى جانب الوصول المبكر لألعاب المراهنات. عملة Shiba Shootout: أحدث عملة ميم بإمكانات نموٍّ على المدى الطويل. عملة Bitcoin: أكبر عملةٍ رقميةٍ من حيث القيمة السوقية تتميز بشهرتها الواسعة. عملة Arbitrum: حلّ طبقةٍ ثانيةٍ على بلوكتشين إيثيريوم يتميّز بسرعة إتمام المعاملات ورسومٍ منخفضة. عملة Aptos: بلوكتشين طبقةٍ أولى تستخدم آلية إثبات الرهن ويمكنها -نظرياً- إتمام 150,000 معاملةٍ بالثانية. عملة Polygon: حلّ طبقةٍ ثانيةٍ على بلوكتشين إيثيريوم يوفر قابلية التوسّع وسرعة إتمام المعاملات. عملة Ripple: بروتوكول دفع بالعملات الرقمية قابلٍ للتوسّع تستخدمه بنوكٌ ومؤسساتٌ مالية. عملة Ethereum: ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم، وتدعم البلوكتشين الخاصّة بها العقودَ الذكية.

يعتمد اختيار أفضل العملات الرقمية الجديرة بالإضافة لحقائب المستثمرين على مستويات تحمّل المخاطرة لديهم وإستراتيجيّتهم الاستثمارية، وننصحكم بقراءة تقييماتنا التالية للحصول على معلوماتٍ إضافيةٍ حول أفضل العملات الرقمية الرابحة الجديرة بالاستثمار حالياً.



نظرةٌ فاحصةٌ على عملاتٍ رقميةٍ قد تجعلكم أثرياء

قد يكون من الصعب تحديد العملة الرقمية التالية التي ستحقق نموّاً كبيراً؛ ومع ذلك، يمكن للمستثمرين تحديد بعض العملات الواعدة بالنظر لاتجاهاتها واستخداماتها الوظيفية وآفاق نموّها.



نورد لكم -فيما يلي- نظرتنا الفاحصة لبعض أفضل العملات رقمية التي قد تجعلكم من أصحاب الثروات، وذلك وفقاً لأدائها السابق وإمكانات نموّها المحتملة. وتجدر الإشارة إلى أن الأفكار الواردة في هذا الدليل تعكس رأي المؤلف، لذا يتعيّن عليكم القيام ببحثٍ مستقلّ.



1. عملة دوجفيرس (Dogeverse-DOGEVERSE): عملة ميم رائدة تعمل على عدة شبكات بلوكتشين بإمكانات نموّ كبيرة قبل "يوم دوج"

عملة دوجفيرس (Dogeverse-DOGEVERSE) هي إحدى أفضل العملات الرقمية التي قد تجعل منكم أغنياء، ورغم أن DOGEVERSE عملة ميم تحمل شعار كلب Doge، إلا أنها توفر عدة استخداماتٍ وظيفية؛ فهيَ أول عملة Doge تدعم التشغيل البينيّ عبر ستِّ شبكات بلوكتشين، كما يمكن رهنها للحصول على عوائد رهنٍ سنويةٍ ضخمة. وبفضل الانطلاقة اللافتة لاكتتاب هذه العملة، جمَعت Dogeverse أكثرَ من 825,000$ خلال 24 ساعةً فقط.

ويُرجَّح أن يُسهم "يوم دوج" -المُصادف 20 نيسان/أبريل- في زيادة الطلب على عملاتٍ مشابهةٍ، وبالتالي تمتلك عملة DOGEVERSE إمكانات توفير ثروة للمستثمرين الأوائل. ونظراً لعملها على عدة شبكات بلوكتشين، يمكن لمالكي DOGEVERSE التنقل بسلاسةٍ عبر شبكات إيثيريوم وسولانا وبوليجون (Polygon) وأفالانش (Avalanche) وبيس (Base) وبينانس (BNB Chain)، ما يتيح لكم الوصول إلى كمٍّ ضخمٍ من بيانات البلوكتشين إلى جانب ميزات الأمان ورسوم مُعامَلاتٍ منخفضة. ويبدو أن هذه العملة الرقمية مستوحاةٌ من مغامرات الكلب "كوزمو" (Cosmo) الذي يستطيع القفز بين شبكات البلوكتشين المختلفة، في إشارة لتوفير Dogeverse عوالمَ مترابطةً لمحبّي Doge.

ويمكن للمستثمرين كسب عوائد إضافيةٍ برهن عملات DOGEVERSE عبر آلية الرهن لكسب عوائد رهنٍ سنويةٍ تصل نسبتها الحالية إلى 1,600%. يُذكر أنه تم رصد 20 مليارَ عملةٍ من المعروض الإجماليّ -البالغ 200 مليار عملة- لمكافآت الرهن، بينما تم تخصيص 30 مليار عملةٍ للبيع ضمن مرحلة الاكتتاب. ويمكنكم الحصول على معلوماتٍ إضافيةٍ بالاطلاع على الورقة البيضاء لمشروع Dogeverse والانضمام لقناته في تيليجرام.





>>> لزيارة موقع Dogeverse اضغط هنا <<<



2. عملة WienerAI: عملة ميم تحمل شعار الكلاب، وتوفر عوائد رهنٍ سنويةً تزيد نسبتها عن 3,500%.

وسط تواصل ضجّة الهوس بعملات الميم في قطاع الكريبتو، يوفر مشروع WienerAI (وعملته WAI) للمستثمرين فرصةً لزيادة أرباحهم، وتعتمد هذه العملة -التي تحمل شعار الكلاب- على خارطة طريقها الإستراتيجية وبياناتها الاقتصادية التي تركز على المجتمع في سعيها للتفوّق على عملات الميم الأخرى؛ كما يسعى فريق المشروع لتحسين رواجه وبناء مجتمع كبير ومتفاعلٍ، لذا قام برصد 40% من المعروض الإجمالي لعملته من أجل مكافآت الرهن ومكافآت المجتمع مناصفةً. وإذا قمتم بشراء عملة WAI ضمن اكتتابها، يمكنكم كسب عوائد رهنٍ سنويةٍ نسبتها 3586% على العملات المرهونة، لكن هذه النسبة ستنخفض بازدياد عدد العملات المرهونة.

وما يزال اكتتاب هذه العملة جارياً، ما يعني أن الفرصة ما تزال سانحةً لشراء عملات WAI بسعر منخفض، علماً أنه تم رصد 30% من معروضها الإجماليّ لمرحلة الاكتتاب، ما يعكس حرص فريق المشروع على إتاحة فرصة الاستثمار المبكر في عملته ضمن اكتتابها المكوّن من عدة مراحلَ سعريةٍ، ويبلغ سعر WAI خلال المرحلة الحالية 0.00030$.



وقد نجَحَ المشروع بجمع أكثرَ من 230,000$ من الهدف التمويليّ الخاص بهذه المرحلة والبالغ 381,622$، ما يعكس إقبال المستثمرين الكبير على المشاركة في هذا الاكتتاب.



هل تودون شراء عملة WAI؟ يمكنكم زيارة الموقع الرسميّ للمشروع عبر الرابط الوارد أدناه، ويجدر بكم الحذر من المواقع المزيّفة والاحتيالية.



تاريخ بدء الاكتتاب: نيسان/أبريل، 2024

طرق الشراء: إيثيريوم وتيثر وبينانس (BNB) وبوليجون (MATIC).

البلوكتشين: إيثيريوم

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد

الحد الأقصى للاستثمار: لا يوجد

>>> لزيارة موقع WienerAI اضغط هنا <<<



3. عملة 5th Scape: مشروع كريبتو جديدٌ يجمع بين تقنية الواقع الافتراضي والبلوكتشين

عملة 5th Scape (ذات الرمز SCAPE5) هي إحدى أفضل العملات الرقمية التي قد تكسبكم ثروةً في عام 2024، حيث يجمَع هذا المشروع المبتكَر بين تقنية الواقع الافتراضي (VR) -متضمنةً ألعاب الواقع الافتراضي وعدة رأس وكرسيَّ ألعاب- وميزات البلوكتشين، وسيتم استخدام عملة 5SCAPE للوصول إلى محتوًى حصريٍّ والتمتع بخصوماتٍ وكوسيلة دفع ضمن النظام التقنيّ للمشروع.

وتمرّ هذه العملة حالياً بمرحلة اكتتابها المكوّن من 12 جولةً، ويبلغ سعر SCAPE5 حالياً 0.00248$، وسيرتفع السعر تدريجياً ليصل إلى 0.0087$ في الجولة الأخيرة.



ومن المقرّر إدراج هذه العملة في منصات التداول بسعر 0.01$ وذلك بزيادة تفوق 400% بالمقارنة مع سعر مرحلة الاكتتاب الأولى، ما قد يوفر أرباحاً كبيرةً للمستثمرين الأوائل؛ ويمكنكم شراء عملات 5SCAPE بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو تيثر (Tether-USDT)، وفور شراء العملات سيتمّ حجزُها حتى نهاية الاكتتاب. وبعدها، يمكنكم الحصول على جزء من العملات المشتراة، بينما سيتم الاحتفاظ بالعملات المتبقية لتحويلها لكم تدريجياً فيما بعد، وذلك بحسب الورقة البيضاء لمشروع 5th Scape.



يمكنكم متابعة حساب المشروع على منصة X والانضمام لقناته على تيليجرام من أجل الحصول على آخر المعلومات. كما يمكنكم الانضمام إلى قناة 5th Scape في ديسكورد في حال كنتم تودّون التفاعل مع مجتمعِه.



تاريخ بدء الاكتتاب: كانون الثاني/يناير، 2024

طرق الشراء: إيثيريوم وتيثر

البلوكتشين: إيثيريوم

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد

الحد الأقصى للاستثمار: لا يوجد

>>> لزيارة اكتتاب عملة 5SCAPE اضغط هنا <<<



4. عملة Sponge V2: عملة ميم جديدة بعوائد رهنٍ سنويةٍ نسبتها 176%

عملة Sponge V2 (ذات الرمز SPONGEV2) هي نسخةٌ محدّثةٌ من عملة الميم سبونج (Sponge-SPONGE) التي لاقت رَوَاجاً كبيراً في عام 2023، ووفّرت لمستثمريها الأوائل عوائد بلغت 100 ضعف؛ وتهدف هذه النسخة الجديدة لتكرار هذه النجاحات مع إطلاق لعبةٍ من نموذج اللعب من أجل الكسب (play-to-earn) تضمّ شخصياتٍ شهيرةً تمثل شعارات عملات الميم.

ويمكن لمالكي عملة Sponge V1 رهن عملاتهم للحصول على عملات النسخة الثانية، كما يمكنكم الحصول عليها حتى لو لم يكن لديكم عملات V1 باستخدام عملة ETH أو USDT عبر موقع Sponge V2، ويجدر بكم رهن عملاتكم فور شرائها للاستفادة من عوائد الرهن السنوية البالغة نسبتها أكثرَ من 176%. وبحسب الورقة البيضاء لمشروع Sponge V2، سيتم منح عوائد رهنٍ سنويةٍ لا تقلّ نسبتها عن 40% خلال السنوات الأربع القادمة، ويبدو هذا العرض منطقياً نظراً لتخصيص 43% من المعروض الإجماليّ لصالح مكافآت الرهن.

وبعد انتهاء مرحلة الرهن، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من خارطة طريق المشروع المتمثلة بإدراج عملة SPONGEV2 في منصّات تداولٍ كبرى إلى جانب إتاحة إمكانية الحصول على العملات. وتتمثل المرحلة الثالثة -والأخيرة- من خارطة الطريق بإطلاق لعبةٍ من نموذج اللعب من أجل الكسب؛ ويمكنكم الحصول على معلوماتٍ إضافيةٍ حول هذه العملة بالانضمام لقناة Sponge V2 في ديسكورد وتيليجرام.





>>> لزيارة موقع Sponge V2 اضغط هنا <<<



5. عملة eTukTuk: عملة مبنية على بلوكتشين بينانس توفر استخداماتٍ وظيفية عديدة وعوائد رهنٍ سنوية تبلغ نسبتها 126%

مشروع eTukTuk (وعملته TUK) هو أحد أفضل المشاريع المرشّحة بقوّة كي تجعل مستثمريها من الأثرياء بفضل عوائد رهنٍ مرتفعةٍ نسبتها 126% وعملةٍ ذات استخداماتٍ وظيفيةٍ عديدة.



ويركّز مشروع eTukTuk على قطاع النقل في سريلانكا ويطمح للتوسّع نحو مناطق أخرى، حيث يسعى لاستبدال مركبات التوك توك التقليدية ذات العجلات الثلاث الرائجة في آسيا بمركباتٍ خاليةٍ من الانبعاثات (ZEVs) تتمتع بالكفاءة وتعمل بالطاقة الكهربائية، ما يسهم بتحسين المستوى الاقتصاديّ للسائقين إلى جانب الحدّ من انبعاثات الكربون بشكلٍ كبير.

وتعاني سريلانكا من معدلات تلوّثٍ مرتفعةٍ، وتوضّح الورقة البيضاء لهذا المشروع التأثيراتِ الضارّة لتلوث الهواء وما يترتب عليها من تكاليفَ علاجيةٍ؛ لكنّ هذه المركبات الخالية من الانبعاثات تتفوّق على السيارات العادية ومركبات التوك توك من حيث الحفاظ على البيئة. وسيتم دعم هذه المركبات بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الطرق وإطالة عمر المركبات التي ستكون أقلَّ تكلفةً من نظيراتها التقليدية لأنها توفر تكاليف الوقود، ما يعود بفوائد كبيرة على السائقين.



يُذكر أن هذه العملة مبنيةٌ على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، حيث وقع اختيار مؤسّسي المشروع عليها لانخفاض تكاليفها وسرعتها وبصمتها الكربونية المنخفضة؛ وبالإضافةِ لوجودها على بلوكتشين بينانس فهيَ موجودةٌ أيضاً على بلوكتشين كاردانو (Cardano) حالياً، حيث إن هذه العملة تتبع نهجَ التواجد على عدة شبكات بلوكتشين.



وسيتم استخدام عملة TUK للقيام بالأبحاث ضمن المبادرات الصديقة للبيئة، ويسعى المشروع أيضاً لتوفير الخدمات البنكية للمحرومين منها وبناء اقتصاد تشاركيّ خاصٍّ به. ورغمَ تطلع عدة مشاريع كريبتو لتحقيق هاتين الغايتين، إلا أنها لم تقم بتنفيذهما بشكلٍ كاملٍ حتى الآن، ما يعكس طموح هذا المشروع وسعيَه للتعامل مع عدّة مشاكل اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ بإطلاق مركباته الكهربائية. وفي حال نجح المشروع بجذب اهتمام المؤسسات الحكومية أو الشركات الكبيرة، فيُرجَّح أن يرتفع سعر عملة TUK بشكلٍ لافت.

في النهاية، تحتاج سريلانكا وبلدانٌ أخرى إلى حلولٍ لمشكلة التلوّث التي تحظى باهتمام وطنيّ، كما يُسهم قطاع النقل بجزء كبير من إيرادات عدّة بلدانٍ -مثل سريلانكا- ما يُرجّح أن توفر هذه العملة المخصّصة للنقل فوائد كبيرة.



ويمكنكم الآن شراء هذه العملة بسعر 0.028$ ضمن اكتتابها الذي جمَع -حتى الآن- أكثرَ من 1.9 مليون دولار، كما يمكنكم الحصول على معلوماتٍ إضافيةٍ عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصّة بالمشروع على تيليجرام وتويتر.



تاريخ بدء الاكتتاب: آب/أغسطس، 2023

طرق الشراء: إيثيريوم وتيثر وبينانس

البلوكتشين: بلوكتشين بينانس الذكية

الحد الأدنى للاستثمار: 5$

الحد الأقصى للاستثمار: لا يوجد

>>> لزيارة اكتتاب عملة TUK اضغط هنا <<<



6. عملة Bitcoin Minetrix: عملة رائجة تمرّ حالياً بمرحلة الاكتتاب وتوفر مكافآت رهنٍ وإمكانات تعدينٍ سحابيّ

عملة Bitcoin Minetrix (ذات الرمز BTCMTX) هي عملةٌ رقميةٌ يلقى اكتتابها -الذي ما يزال جارياً- رواجاً كبيراً بفضل نهجها المبتكَر لتعدين بيتكوين (Bitcoin-BTC) السحابيّ، وجذبت منصة المشروع اهتمام المستثمرين منذ إطلاقها بدليل جمعها أكثرَ من 12 مليون دولار خلال بضعة أشهر. ويمكن للمشترين رهن عملاتهم بشكلٍ فوريّ لكسب عوائد رهنٍ سنويةٍ نسبتها الحالية 57%.

وتعتزم المنصّة تخصيص 42.5% من أموال مرحلة الاكتتاب -الذي يبلغ هدفه التمويليّ الأدنى الوصولَ إلى 16 مليون دولار- لعمليات التعدين، بينما تم رصد 7.5% لأنشطة الرهن.



ويتميز مشروع Bitcoin Minetrix بفضل ميزة الرهن من أجل التعدين (Stake-to-Mine)، وبعكس التعدين السحابيّ التقليدي -الذي يستلزم عادةً القيام بالدفع مقدّماً- يوفر هذا النموذج نقطة دخولٍ أكثر أماناً إلى النظام التقنيّ الخاص بالتعدين، حيث يقوم المستخدمون برهن عملات BTCMTX الخاصة بهم لقاء الحصول على "أرصدة تعدينٍ" غير قابلةٍ للتداول من المعيار ERC-20، وعند حرق هذه الأرصدة سيحصل المستخدمون على فترات تعدينٍ سحابيّ إلى جانب حصّةٍ من الإيرادات المحققة.



وتُولي المنصة الأولوية لأمان المستخدمين وقيامهم بإدارة أنشطة التعدين بأنفسهم، ويمكنكم الحصول على عملاتكم المرهونة وبيعها بسعر السوق بعد فترة يتم تحديدها بشكلٍ مسبق.



ويمثل هذا النموذج المرن نقيض عقود التعدين التقليدية التي تقوم بحجز أموال المستخدمين. يُشار إلى القيام بعملية تدقيقٍ من قبل طرفٍ خارجيّ للتحقق من أمان العقد الذكيّ للمنصة، ما يعزّز موثوقيتها.

وبحسب الورقة البيضاء لمشروع Bitcoin Minetrix، توفر المنصّة لوحة تحكم مُدمجةً فيها يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، ما يؤمن لكم نظرةً شاملةً لأنشطة التعدين الخاصة بكم، مثل الأرباح اليومية والأسبوعية والشهرية المُحتملة إلى جانب إحصاءاتٍ تفصيليةٍ حول أرصدة التعدين وطاقة التجزئة الخاصة بكم.



وتتمثل إحدى الميزات الفريدة لمشروع Bitcoin Minetrix بعمليات التعدين الصديقة للبيئة، ما يتماشى مع الوعي البيئي المتزايد لدى مجتمع الكريبتو، وهو ما يزيد من جاذبيته المالية والبيئية.



وقام المشروع بإصدار 4 مليارات عملة BTCMTX تم رصد 2.8 مليار عملةٍ منها لمرحلة الاكتتاب، ومن المقرّر أن يرتفع السعر تدريجياً بتوالي مراحل الاكتتاب، ما يرجّح أن يحقق المستثمرون الأوائل عوائد كبيرة.



يمكنكم متابعة المشروع عبر قناة تيليجرام الخاصة بالمشروع أو عبرَ حسابه على منصة X (تويتر سابقاً) للحصول على معلوماتٍ مُحدَّثة.



https://youtu.be/HOtU4UfV_3Y



تاريخ بدء الاكتتاب: 26 أيلول/سبتمبر، 2023

طرق الشراء: إيثيريوم وتيثر وبينانس

البلوكتشين: إيثيريوم

الحد الأدنى للاستثمار: 10$

الحد الأقصى للاستثمار: لا يوجد

>>> لزيارة موقع Bitcoin Minetrix اضغط هنا <<<



7. عملة Mollars: عملة تمويلٍ لامركزيّ مبتكرة توفر ميزات الألعاب والويب الثالث

تحتل عملة مولارز (Mollars-MOLLARS) المرتبة السابعة في قائمتنا للعملات التي قد تجعلكم أغنياء، وهي عملة تمويلٍ لامركزيّ (DeFi) مبتكَرةٍ تجمع بين الألعاب المشوقة وتطبيقات الويب الثالث؛ وبعكس العملات الرقمية العادية، تم تصميم عملة Mollars لتجمع بين ميزات اللعب والويب الثالث (Web3) من أجل تحسين استخداماتها الوظيفية وتحفيز المشاركة المجتمعية النشطة.



ويُركز هذا المشروع على الاستدامة وتمكين المستخدمين. فبعد إطلاق المنصة، يعتزم مطوّروها إيكال مهمّة حَوكَمَتها للمجتمع، ما يتيح للمستخدمين تحديد مسار المشروع. وجمَع مشروع Mollars -حتى الآن- أكثرَ من 850,000$ خلال بضعة أسابيع من إطلاق اكتتابه، ما يعكس الدعم المجتمعيّ الضخم.

ويبلغ المعروض الإجماليّ من عملة MOLLARS ضمن نظامها التقنيّ 10 مليون عملةٍ تم تخصيص جزء كبير منها للاكتتاب؛ وتُركّز البيانات الاقتصادية لهذه العملة على تفاعلات المستخدمين، وسيُعادُ إعادة استثمار نسبة 3% من رسوم المعاملات في النظام التقنيّ، وحرق نسبة 1% لتعزيز النموّ المستدام للمشروع إلى جانب رفع قيمة عملته. من جانب آخر، يركّز المشروع على الاستقلالية، وهنا تبرز أهمية ميزات حرق السيولة وإلغاء قدرة فريق المشروع على التحكم بالعقد الذكيّ.



ويمكن للمهتمين بعملة Mollars وتأثيرها المحتمل في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) الانضمام إلى مجموعة تيليجرام الخاصّة بالمشروع أو متابعة حسابه على منصة X (تويتر سابقاً). كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على الورقة البيضاء لمشروع Mollars من أجل الحصول على معلوماتٍ إضافيةٍ حول منصّته.



رمز العملة: MOLLARS

عدد العملات المخصصة للاكتتاب: 4 ملايين عملة MOLLARS

البلوكتشين: إيثيريوم

طرق الشراء: إيثيريوم وتيثر والبطاقات المصرفية

سعر الإدراج: غير محدد

>>> لزيارة موقع Mollars اضغط هنا <<<



8. عملة InsanityBets: عملة مراهناتٍ لامركزيةٍ توفر عوائدَ رهنٍ ورسوم تداولٍ منخفضة

عملة InsanityBets (ذات الرمز IBET) هي عملةٌ لامركزيةٌ توفر ميزات الرهن والوصول المبكر للألعاب إلى جانب رسوم تداولٍ منخفضةٍ، وتُعَد IBET -العملة الأساسية للمشروع- مناسبةً جداً للباحثين عن عوائد كبيرة عبر منصّة InsanityBets.



ويمكنكم رهن عملات IBET في المنصّة لكسب دخلٍ دون عناء. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يمنح راهني عملته عبرَ مجمّعات الرهن نسبة 35% من رسوم التداول الإجمالية، بينما تم رصد 50% للمستخدمين الذين يقومون بحرق عملاتهم ضمن النظام التقنيّ للمشروع.

ويُرجّح أن تسهم هذه الآلية الانكماشية بزيادة عوائدكم الاستثمارية نتيجة تعزيزها ندرة عملة IBET. وتتم أيضاً مكافأة راهني العملات بالوصول المبكر لألعاب الكازينو إلى جانب منحهم أولوية الوصول لألعاب ثنائية؛ كما يمكنكم الاستفادة من خصوماتٍ كبيرة على رسوم التداول في المنصة بحسب عدد العملات المرهونة من قِبَلِكم.



يُذكر أنه تم تخصيص 50% من المعروض الإجماليّ لعملة IBET -البالغ 5 مليارات عملة- لاكتتابها الذي ما يزال جارياً، ويبلغ سعر هذه العملة حالياً 0.0015$ ما يوفر للمستثمرين الأوائل فرصة ضمان عوائد كبيرة محتملةٍ على المدى الطويل.



ويعتزم المشروع إطلاق ألعاب عادلةٍ بشكلٍ مُثبتٍ إلى جانب معداتٍ جاهزة لاستخدام المطوّرين، فضلاً عن مراهناتٍ ثانويةٍ ومتعدّدة. وبالنظر لهذه الميزات العديدة، تُعَد IBET إحدى أفضل العملات الرقمية الجديرة بالاستثمار خلال عام 2024، ويمكنكم الحصول على معلوماتٍ إضافيةٍ بالاطلاع على الورقة البيضاء لمشروع InsanityBets والانضمام لقناته على تيليجرام.



رمز العملة: IBET

عدد العملات المخصصة للاكتتاب: 5 مليارات عملة

المعيار: ERC-20

طرق الشراء: قوموا بالتسجيل للحصول على معلوماتٍ إضافية.

سعر الإدراج: 0.0180$

>>> لزيارة موقع Insanitybets اضغط هنا <<<



9. عملة Shiba Shootout: أحدث عملة ميم بإمكانات نموٍّ على المدى القصير والطويل

هل تبحثون عن عملةٍ قد ترفع من قيمة حقيبتكم الاستثمارية في وقت قصير؟ عملة Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) هي إحدى هذه العملات الرقمية الواعدة، حيث يُرجّح أن توفر أرباحاً لافتةً بالنظر لهوس العملات الرقمية المتواصل في قطاع العملات الرقمية.



أولاً، قامت عملة الميم هذه -التي تحمل شعار كلب شيبا إينو- بدخول السوق في وقتٍ مناسب، كما أن ميزاتها الفريدة تؤهلها لتحقيق مسار صاعد، ما قد يساعد مستثمريها الأوائل في كسب عوائد ضخمةٍ.

ومن أهمّ ميزات SHIBASHOOT ميزةُ الرهن التي تَعِد بمضاعفة قيمة استثماراتكم في عملة الميم هذه، إذ يُعَد خيار الرَّهن أحد أفضل الطرق التي تتيح للمستثمرين الأوائل كسب الأرباح دون عناء برهن عملة SHIBASHOOT. يمكنكم أيضاً كسب مكافآتٍ إضافيةٍ عبر برنامج الإحالة الخاص بالمشروع المُسمّى Posse Rewards، ما يوفر لكم ولأصدقائكم فرصة كسب عملاتٍ إضافيةٍ بمجرّد إحالتهم للانضمام إلى مجتمع Shiba Showdown؛ كما يُمكنكم كسب مكافآتٍ مذهلةٍ بعملاتٍ رقميةٍ من خلال امتلاك هذه العملة واستخدامها للمشاركة في برنامج اليانصيب الخاصّ بالمشروع.



الفرصة متاحةٌ أمامكم للاستفادة من عروض Shiba Shootout غير المحدودة عبرَ المشاركة في اكتتابها الذي جمَع -حتى الآن- أكثرَ من 150,000$.



تاريخ بدء الاكتتاب: نيسان/أبريل، 2024

طرق الشراء: إيثيريوم وتيثر وبينانس والبطاقات المصرفية

البلوكتشين: إيثيريوم

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد

الحد الأقصى للاستثمار: لا يوجد

>>> لزيارة موقع Shiba Shootout اضغط هنا <<<



10. عملة بيتكوين: العملة الرقمية الأكبر والأكثر أماناً

بيتكوين (Bitcoin-BTC) هيَ أولى العملات الرقمية وأكبرها، وعلى الرغم من أن أيام نموّها الأكبر قد مضَت، غير أنّها ما تزال إحدى أفضل العملات الرقمية التي يمكنها توفير ثروة لكم، حيث مرّ سوق العملات الرقمية بدورة سوقٍ هابطةٍ مُطوّلةٍ منذ عامين تقريباً، كما أن سعر بيتكوين -في وقت كتابة المقال- هو أقلُّ من أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة 60%.

مع ذلك، يُرجّح العديد من المحللين والمستثمرين أن تنتهي هذه السوق الهابطة قريباً، لا سيّما مع اقتراب حدث تنصيف بيتكوين المرجّح حدوثه منتصف عام 2024.



ويقع هذا الحدث مرّةً كل أربع سنواتٍ، ويتسبّب بمضاعفة صعوبة تعدين عملة BTC، إلا أنه يوفر -عادةً- محفّزاً قوياً للسوق الصاعدة الثانية خلال هذه الفترة. فعلى سبيل المثال، رجَّح محللو بنك Standard Chartered أن يصل سعر BTC إلى 120,000$ بحلول عام 2025، ما قد يمثل زيادةً نسبتها 350% عن السعر أثناء كتابة المقال.



ورغمَ إمكانية تحقيق مكاسبَ أكبر بالاستثمار في عملاتٍ رقميةٍ أخرى، تُعَد بيتكوين الاستثمار الأكثر أماناً في سوق الكريبتو، لا سيّما بالنسبة للمستثمرين الذين يودّون الاحتفاظ بها على المدى الطويل، ونوصي دائماً باقتناء هذه العملة ضمن حقيبتكم الاستثمارية المتنوّعة.



11. عملة أربيتروم: أحد حلول الطبقة الثانية بإجمالي قيمةٍ محجوزة ضخم للغاية

أربيتروم (Arbitrum) هي شبكة طبقةٍ ثانيةٍ (layer-2) للتوسّع على بلوكتشين إيثيريوم تستخدم حلول التوسّع Optimistic Rollups لتحسين السرعة وقابلية التوسّع وخفض تكلفة إتمام المعاملات على البلوكتشين؛ وتُستخدم عملتها الأساسية ARB للحوكمة، حيث يمكن لمالكيها التصويت على مسائلَ تتعلق بالمشروع ضمن منظمةٍ لامركزيةٍ مستقلةٍ (DAO).

وتبلغ القيمة السوقية لعملة أربيتروم (ARB) -التي تم إطلاقها في آذار/مارس من عام 2023- مليار دولار، بينما تزيد القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) فيها (أي قيمة التطبيقات المبنية على شبكتها) على 1.67 مليار دولار متخلّفةً عن إيثيريوم وترون (Tron) وبلوكتشين بينانس الذكية؛ إلا أنها تتفوّق على شبكات طبقةٍ ثانيةٍ منافسةٍ -أمثال بوليجون (Polygon) وأفالانش (Avalanche)- وشبكات طبقةٍ أولى معروفةٍ كسولانا وكاردانو (Cardano).



وجذبت أربيتروم بالفعل أكثر من 110,000 مستخدم نشط لتصبحَ سادسَ أكثر الشبكات نشاطاً. ويتم تداول عملة ARB -أثناء كتابة المقال- بسعرٍ يقلّ عن أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة 55%، ما يرشّحها لتحقيق نموّ كبير خلال دورة السوق الصاعدة القادمة.



12. عملة Aptos: بلوكتشين طبقةٍ أولى فائقة السرعة

بالمثل من أربيتروم، لم تمر عملة Aptos (ذات الرمز APT) -التي تم إطلاقها أواخر عام 2022- بدورة سوقٍ صاعدة، إلا أن مشروع بلوكتشين الطبقة الأولى هذا -الذي يستخدم آلية إثبات الرهن (PoS)- يُعَد أحد المشاريع التي تمتلك إمكاناتِ نموٍّ كبيرة خلال عام 2024.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لهذه العملة 1.2 مليار دولار، لكنَّ شبكتها تتفوّق على كافة نظيراتها المنافسة من حيث سرعة إتمام المعاملات، ما يوفر إمكانات نموّ لعملة APT.



وتزعم شبكة Aptos أنها تستطيع معالجة 160,000 معاملةً بالثانية، أي أنها تتفوّق على كلٍّ من Visa 2,000)معاملةٍ بالثانية) وإيثيريوم (100,000 معاملةٍ بالثانية) بفارقٍ كبير.



وفي حال نجحت Aptos ببلوغ هذه السرعات النظرية، فيُرجّح أن تتفوّق على إيثيريوم كوجهةٍ مفضّلةٍ لمُصمّمي ومطوّري التطبيقات اللامركزية (dApp) خلال العقد القادم.



ويتم تداول عملة APT -التي تمرّ بدورة سوقٍ هابطةٍ- بأقلّ من أعلى قيمةٍ لها على الإطلاق بنسبة 72%، ما يعني أنها تمتلك آفاق نموّ كبيرة.



13. عملة بوليجون: بلوكتشين طبقةٍ ثانيةٍ على إيثيريوم

بوليجون (Polygon) -التي كانت تُسمّى سابقاً ماتيك (Matic)- هيَ أشهر شبكة طبقةٍ ثانيةٍ مبنيةٍ على إيثيريوم، وقد أسهمت هذه الشبكة بتحسين بعض عيوب إيثيريوم -مثل قابلية التوسّع والتكاليف المرتفعة- وتتيح هذه الشبكة للمطوّرين إنشاء تطبيقاتٍ تدعم إيثيريوم بسعر منخفضٍ جداً. وتلقى بوليجون رواجاً كبيراً لدى مستثمري الكريبتو، كما يُرجَّح أن تنمو هذه الشبكة أكثر فأكثر بتأثير عملية الدمج Merge في بلوكتشين إيثيريوم؛ وتقوم بوليجون أيضاً بالتعاون مع مشاريعَ أخرى لزيادة رواجها في سوق الكريبتو.

وفي عام 2022، تمت إضافة بوليجون -إلى جانب خمسة مشاريع أخرى- إلى برنامج Accelerator المرموق الخاصّ بشركة ديزني (Disney)، كما أبرمت شركتا Starbucks وNike وعلاماتٌ تجاريةٌ كبيرةٌ أخرى اتفاقياتِ تعاونٍ طويلة الأمد مع بوليجون خلال السنوات الماضية؛ وتأرجَحَ سعر عملة MATIC بعد إطلاقها في عام 2019 بين 0.01$ و0.03$ حتى عام 2021، وبلغ السعر أعلى مستوياته على الإطلاق في كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، إلا أنه انخفض كثيراً خلال عامي 2022 و2023 بتأثير شتاء الكريبتو؛ ويُرجّح أن تمر هذه العملة قريباً بسوقٍ صاعدة، في حال تحسّنت ظروف السوق ككلّ.

وعليه، قد يقوم مستثمرون كثيرون بإضافة بوليجون إلى قائمة عملاتهم التي يُمكنها أن تُلحقهم بمصافّ الأثرياء.



14. عملة ريبل: بروتوكول دفع بالعملات الرقمية قابلٌ للتوسّع

ريبل (Ripple-XRP) هو بروتوكول دفع تم إنشاؤه باستخدام تقنية البلوكتشين لتوفير معاملاتٍ ماليةٍ سريعةٍ ومنخفضة التكلفة. تمَّ تصميم شبكة RippleNet لتيسير التداولات الدولية، وتربطها اتفاقيات تعاونٍ بأكثرَ من 200 مؤسسةٍ مالية.



تجدر الإشارة إلى أن ريبل مفتوحة المصدر، ما يتيح للجميع استخدام تقنيتها لتطوير أنظمة دفع خاصّة بهم، كما يمكن استخدام عملتها الأساسية XRP كعملة ربط في الحوالات المالية الدولية. كذلك تُستخدم هذه العملة في منتجات ريبل لتنفيذ عمليات المبادلة بين عملاتٍ مختلفةٍ بسرعةٍ كبيرة؛ وذلك دون أن يتعيّن على المستخدمين استخدام عملة XRP لإتمام المعاملات على شبكة RippleNet.

مع ذلك، توفر هذه العملة استخداماتٍ وظيفيةً تتمثل بإتمام المعاملات بأزواج العملات المختلفة، مثل الجنيه الإسترليني (GBP)/الليرة التركية (TRY).

تم إطلاق عملة ريبل عام 2012، وتُشجّع استخداماتها الوظيفية المستثمرين على إدراجها في قائمتهم للعملات الرقمية التي يُمكنها جعلهم أثرياء. ومع ذلك، يخوض هذا المشروع نزاعاً قضائياً مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منذ عام 2020، ويبدو أن القضية تسير لصالح ريبل، غير أن نتيجتها النهائية ستحدّد مستقبل عملة XRP في نهاية المطاف.



15. عملة إيثيريوم: مزوّدة العقود الذكية الرائدة

لا يجدر بالمستثمرين ممّن يبحثون عن عملةٍ رقميةٍ يمكنها أن تجعلهم أثرياء إهمال عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH). فرغم كونها إحدى أقدم العملات الرقمية، إلا أنها تمتلك إمكانات نموّ كبيرة، فهي عملة أول بلوكتشين تدعم العقود الذكية، ما يمنحها ميزة الريادة في سوقٍ شديد المنافسة. كما قامت إيثيريوم بإتمام تحوّلها المنتظر نحو آلية إجماع إثبات الرهن (PoS)، ما أسهم بتحسين كفاءتها كثيراً، وقد يساعد هذا التحديث إيثيريوم في جذب المزيد من المطوّرين.

وتتوّلى إيثيريوم ريادة قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، حيث يتم إصدار معظم أفضل الـ NFTs المتاحة في السوق حالياً على هذه البلوكتشين.

بعبارة موجزة، تتمتع إيثيريوم بنظام تقنيّ قويّ ونشط، فضلاً عن تحديثها الكبير ومكانتها الراسخة في سوق الكريبتو. وبفضل هذه الميزات، تُعتبر ETH إحدى أفضل العملات الرقمية الجديرة بالشراء خلال فترة انخفاض الأسعار في عام 2024.



كيفية العثور على العملات الرقمية التي يمكنها أن تلحقكم بمصاف الأثرياء

كشفت جوجل ترندز (Google Trends) -أو ما يطلق عليها اسم مؤشرات جوجل- عن زيادة أعداد عمليات البحث التي تتضمّن السؤال التالي: "ما هي العملة الرقمية التي بإمكانها أن تجعلني ثرياً؟". في حقيقة الأمر، ما من سبيلٍ واضح لمعرفة الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال؛ وذلك لأن الاستثمارَ -بوجهٍ عام، وفي العملات الرقمية تحديداً- عادةً ما يكون محفوفاً بالمخاطر.



وتشتهر العملات الرقمية بأنها أصولٌ شديدة التقلب يمكن أن يرتفع سعرها أو ينخفض بناءً على مجموعةٍ واسعةٍ من العوامل الداخلية والخارجية، بعضُها يستحيل التنبؤ به. لذلك، يتمثل النهج الأفضل في إجراء استثماراتٍ محسوبةٍ ومدروسةٍ بعنايةٍ مع الأخذ بعين الاعتبار مزايا ومخاطر العملات الرقمية.

بالتالي، إذا كنتم تتساءلون عن كيفية الالتحاق بمصافّ الأثرياء من خلال الاستثمار في العملات الرقمية؛ فعليكم مراعاة النقاط التالية عند اختيار الأصول الرقمية التي ستدخلونها إلى حقائبكم الاستثمارية.



إجراء أبحاثٍ دقيقةٍ حول المشروع

يجب عليكم أن تجروا أبحاثكم الخاصة إذا كنتم ترغبون بكسب المال من خلال الاستثمار في العملات الرقمية. وقد يساعدكم هذا الدليل -بشكلٍ مبدئيّ- في إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الجادّة حول أي مشروع قد ترغبون بالمشاركة فيه.

يجب على المستثمرين أن يجروا أبحاثاً وافيةً حول مشاريع العملات الرقمية التي يودّون الاستثمارَ فيها.

يُعَد موقع المشروع الرسميّ مصدراً موثوقاً لتبدؤوا منه أبحاثكم، حيث يمكنكم العثور على ورقته البيضاء وخارطة طريقِهِ أيضاً.

تمنح الورقة البيضاء المستثمرين فكرةً أعمَق عن أهداف المشروع، في حين ينبغي أن تقدم خارطة طريقه دليلاً مفصلاً حول كيفية تحقيق تلك الأهداف والفترة الزمنية المتوقعة لذلك.

ويجب أن يقدم الموقع أيضاً تفاصيل حول شراكات المشروع والتطوّرات الجديدة الخاصة به.

كذلك قد توضّح وسائل التواصل الاجتماعي المزاجَ العام السائد في السوق تجاه المشروع، والذي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في نجاحه أو فشله.

وعادةً ما يتفوّق أي مشروع يتفاعل فريق عمله مع الجمهور بصفةٍ مستمرّةٍ على سواه من المشاريع التي يكون مؤسّسوها مجهولي الهوية.

ويجب أن تتحققوا من مواقع الأطراف الثالثة (الأطراف الخارجية) أيضاً لمعرفة وجهة نظر السوق حول المشروع، ومن هنا يأتي دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل: ريديت وتويتر. ويمكن للمستثمرين زيارة الـ subreddits (المُشاركات على منصة ريديت التي يتم تنظيمها حسب الموضوع) التي تتناول موضوعاتٍ تخص العملات الرقمية وحسابات تويتر للعثور على أفضل العملات الجديرة بالشراء.

ويمكن أيضاً للمستثمرين الانضمام إلى أفضل قنوات اليوتيوب الخاصّة بالعملات الرقمية ومجموعات تيليجرام للحصول على أخبار لحظيةٍ حول العملات الرقمية الأكثرَ رَواجاً.



البحث عن العملات الرقمية منخفضة القيمة

أثناء رحلتكم البحثية عن أفضل عملةٍ رقميةٍ يمكنها إلحاقكم بمصافّ الأثرياء، يجب عليكم أيضاً أن تستهدفوا الأصول الرقميّة التي تُسعَّرُ بأقلِّ من قيمتها الحقيقية.



وفي القسم التالي من هذا الدليل، سنوضّح لماذا تُشكّل اكتتابات العملات الرقمية فرصاً استثماريةً واعدةً ولا سيّما أنها عادةً ما تقدّم أسعاراً مخفّضةً وتمتلك فرصاً أكبرَ للنموّ من المشاريع القائمة بالفعل. مع ذلك، ثمّة عددٌ من الأصول الرقمية التي فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها بفعل فترة شتاء سوق الكريبتو.



وكمثالٍ على ذلك، تُسعّر معظم العملات الرقمية، بما في ذلك الأكثرُ شهرةً مثل: بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) -في الوقت الحالي- بأقل بكثيرٍ من أعلى مستوياتها السابقة. فعلى سبيل المثال، تكمن نظرية الاستثمار هنا، في أنّ هاتين العملتين يمكن أن تحققا نموّاً قوياً إذا تحسّنت أوضاع السوق ككلّ، على الرغم من أن بعضاً منها لن تعود أبداً إلى مستوياتها المرتفعة السابقة.

لنأخذ عملة إيثيريوم كمثالٍ على ذلك.

بفضل إمكاناتها واستخداماتها الوظيفيّة، من حيث كون إيثيريوم إحدى أشهر شبكات البلوكتشين لبناء التطبيقات اللامركزية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والألعاب الرقمية، يعتقد بعض المستثمرين أن سعرَها يمكن أن يرتفع بشكلٍ كبيرٍ في المستقبل، خاصّةً مع زيادة تبني العملات الرقمية.

وفي وقت كتابة هذا الدليل، يتمّ تداول عملة إيثيريوم بسعر 1,600$ تقريباً، وهوَ أقلّ بأكثر من 70% من أعلى مستوى وصلت إليه (4,800$) في عام 2021.

لذا، وفي حال استعادت إيثيريوم أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي سجّلته في السابق، يتوقع المستثمرون أن تحقق ارتفاعاً مثيراً بنسبة 200% من سعرها الحاليّ.



البحث عن اكتتابات العملات الرقمية

تقدم أفضل الطروحات الأولية للعملات الرقمية واكتتاباتها للمستثمرين فرصة المشاركة في المشاريع الجديدة مع مراحلها الأولى. بمعنى أنه إذا نجَحَ مشروعٌ ما مستقبلاً، فسيحالف مُستثمريه الأوائلِ الحظَّ لتحقيق مكاسبَ مجزية.

فعلى سبيل المثال، عند إطلاقها في عام 2015، كان سعر إيثيريوم يبلغ 0.311$ فقط. وعلى افتراض أن المستثمرين قاموا بشرائها في مرحلةٍ مبكّرةٍ واحتفظوا بها حتى عام 2021، سيكونون قد حققوا بذلك عوائد هائلةً تصل إلى 1.4 مليون بالمئة.

أي في حال استثماركُم بقيمة 100$ في عملة ETH آنذاك، فقد تتخطى أرباحكم المليون دولار الآن.

لذلك، وخلال رحلتكم للعثور على العملة الرقمية التي ستجعلكم من الأثرياء، يجدر بكم مراقبة أفضل الطروحات الأولية للعملات الرقمية، إذ تتمتّع العديد من اكتتابات الكريبتو بأسعار دخولٍ منخفضةٍ لن يحتاج معها المستثمرون إلى المخاطرة بمبالغ ضخمةٍ لتحقيق الأرباح، كما أنها تُقدم استخداماتٍ وظيفيةً مبتكرَة.

وفيما تنطوي اكتتابات الكريبتو والطروحات الأولية أيضاً على مخاطرَ أكبرَ مقارنةً بالاستثمار في العملات الرقمية الكبرى لافتقارها لسوقٍ حقيقيةٍ تستفيد من استخداماتها الوظيفية، وعدم وجود ما يؤكد على التزامها بتحقيق ما تَعِد به، بغضّ النظر عن مدى قوة المشروع من الناحية النظرية.



علاوةً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يأخذوا حِذرهم من المشاريع الاحتيالية، حيث يتم إطلاق العديد من العملات الجديدة بغرض سرقة الأموال.

ومن أبرز العلامات التحذيرية على مثل هذه المشاريع والتي يجب أن تنتبهوا إليها: مواقع الويب والأوراق البيضاء المكتوبة بشكلٍ غير احترافيّ وتنطوي على الكثير من الأخطاء، وخارطة الطريق الغامضة و/أو غير الواقعية، والمؤسسين مجهولي الهوية (على الرغم من أن عملات الميم يتمّ استثناؤها من هذه القاعدة)، والتعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.



الحقائب الاستثماريّة متنوعة الأصول

من الحكمة ألا يعتمد المستثمرون على مشروع واحد فقط لتحقيق الثروة، لأن هذا يعني -باختصار- أن جميع أموالهم ستكون مرهونةً بنجاح أو فشل مشروع واحد فقط. وستزيد حقائبكم الاستثمارية التي تشتمل على مشاريعَ متعدّدة من فرص نجاحكم في تحقيق الثروة التي تريدونها، إلى جانب التخفيف من وطأة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشروع واحد.



كذلك يجب على المستثمرين أن يستوعبوا مدى قدرتهم على تحمّل المخاطر، وعليهم أن يسألوا أنفسهم هل بإمكانهم الاستثمار في المشاريع التي تنطوي على خطورة عالية، ولكنّها في نفس الوقت ستجلب لهم عوائدَ مجزية؟ علماً بأن هذا النوع من الاستثمارات قد يحتاج إلى مراقبةٍ مباشرةٍ ودائمةٍ من قِبلهم نظراً لأنها شديدة التقلب وربّما تشهد تغيّراتٍ سعريةً مستمرّة. وبالتالي، سيكونون بحاجةٍ إلى متابعتها بشكلٍ دائم حتى لا تفوتهم فرصة جني الأرباح أو تقليص الخسائر. من جانب آخر، قد يفضل هؤلاء الاستثمار في المشاريع طويلة المدى، أي تلك التي تحتاج لسنواتٍ طويلةٍ قبل أن تجلبَ لهم عوائدَ مجزية؟



ومن المفضّل أن يمزج المستثمرون -عموماً- بين الاستثمارات عالية الخطورة وسواها من المشاريع منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى تنويع أصولهم بخلاف العملات الرقمية وتوجيهها نحو حسابات التوفير وصناديق التقاعد والسلع (مثل: الذهب والنفط وغيرها) والرهن العقاريّ والأوراق المالية (الأسهم والسندات) وغيرها إن أمكن.



اتباع إستراتيجية استثماريّة

ثمّة عاملٌ آخر يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر، والمتمثل في توقيت فتح الصفقات وإغلاقها أو الدخول في الاستثمارات والخروج منها.

فلنفترض أن أحد الأفراد استثمرَ كامل أمواله في عملة بيتكوين خلال دورة السوق الصاعدة في عام 2021، فيعني هذا أنه يتكبد الآن خسارةً فادحةً تصل إلى 60%. ومع ذلك، ثمّة عددٌ من الإستراتيجيات للتخفيف من وطأة مثل هذه الخسائر وأبرزها: إستراتيجية متوسط تكلفة الدولار (DCA) التي تعتمد إنفاقَ مبلغ محدّدٍ من المال بانتظام للحصول على سعرٍ متوسط. على سبيل المثال:

يتم تداول عملة بيتكوين -في وقت كتابة المقال- بسعر 28,300$.

لنفترض أنكم ستقومون باستثمار 100$ اليوم، وستكون نقطة دخولكم السوق هي مستوى 28,300$؛ وهو السعر الذي سيتمّ بناءً عليه تقدير أرباحكم أو خسائركم المستقبلية.

أمّا إذا تم استخدام إستراتيجية DCA، فستكونون قد استثمرتم 20$ بشكلٍ أسبوعيّ على مدى الأسابيع الخمسة الماضية بنفس المبلغ 100$.

مع ذلك، سيكون متوسط نقطة دخولكم السوق هو 26,957$ - وهي أقلّ بنسبة 5%- ما يوفر لكم مساحةً أكبر لزيادة استثماركم بأكثرَ من 100$.

باختصار، يجدر بكم أن تأخذوا بعين الاعتبار العبارة التالية: "الإستراتيجيات والوقت الذي نقضيه في السوق أهمّ من محاولة تخمين التوقيت الأمثل لدخول السوق".

وعلى الرغم من أن استخدام متوسط تكلفة الدولار يمكن أن يساعدكم في تحديد نقطة دخول السوق الأمثل، إلا أنّ إستراتيجية الخروج منه تأتي على نفس القدر من الأهمية. ففي الوقت الذي قد يضيّع عليكم الخروج المبكر للغاية فرص الربح، ربّما يعرّضكم الخروج المتأخر إلى خسارة أموالكم بالكامل.

لهذا السبب، يُعد تحديد الهدف من الاستثمار والالتزام به من أبرز الطرق لتحقيق الأرباح، أي أنه بدلاً من أن تستسلموا للطمع والركض وراء مكاسبَ أكبر. يجب عليكم أيضاً أن تدركوا متى يكون الاستثمار مُضرّاً ويجب عليكم الانسحاب منه قبل أن تخسروا أموالكم.



ختاماً

يجب أن تتذكروا أنه أثناء رحلتكم في البحث عن العملات الرقمية التي يمكن أن تجعلكم من الأثرياء أن عالم الكريبتو محاطٌ بقدر كبير من المخاطر. مع ذلك، ثمَّة بعض العملات الرقمية التي تتمتّع بإمكاناتٍ هائلةٍ للنموّ المستقبليّ وبالتالي قد تجلب لكم عوائدَ مجزية.



وتعتبر عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) إحدى أبرز العملات الرقمية وأفضلها في الوقت الحاليّ، إذ تمتاز بقدرتها على التنقل عبر نظم بلوكتشين عدّة فضلاً عن تواجدها الفعليّ على ستّ شبكات بلوكتشين؛ كما أنها توفر عوائدَ سخيةٍ على الرهن ويُحقق اكتتابها الحاليّ نجاحاً ساحقاً.



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الأسئلة الشائعة



ما هي العملة الرقمية التي قد تجعلكم من الأثرياء؟

في واقع الأمر، من الصعب العثور على العملة الرقمية التي بإمكانها أن تلحقكم بصفوف الأثرياء. ولكن ربّما تُساعدكم إستراتيجية شراء العملات الرقمية التي تتمتّع بمقوّمات نموٍّ هائلةٍ في المستقبل على تحقيق حلمكم بالثراء. مثال: توفر عملة Dogeverse عوائدَ مرتفعةً على الرهن من خلال عقدها الذكيّ.



أيّ عملةٍ رقميةٍ يمكنها أن تجعلكم من أصحاب الملايين في عام 2024؟

بعد أن بحثنا في بعضٍ من أبرز مشاريع العملات الرقمية المتاحة في السوق، وجدنا أن العديد منها يتمتع بإمكاناتِ نموّ عالية أبرزها: Dogeverse و5th Scape وWienerAI؛ فيما قد يفضل بعض المستثمرين العملات الرقمية الكبرى ذات القيم السوقية المرتفعة مثل بيتكوين وإيثيريوم وريبل.



هل يمكن تحقيق الثراء من خلال الاستثمار في الكريبتو؟

بالطبع، إن تحقيق الثراء من خلال الاستثمار في العملات الرقمية لا يُعَد مستحيلاً، فهنالك أمثلةٌ كثيرة عن مستثمرين في الكريبتو نجحوا -بالفعل- في أن يصبحوا من أصحاب الملايين. لكن عليكم أن تتذكروا دائماً أن هذا النوع من الاستثمارات ينطوي على مخاطرَ عالية. لذا، يجب على المستثمرين دائماً اتباع نهج حذرٍ عند اختيار العملات الرقمية التي يرغبون بشرائها.



ما هي أفضل عملةٍ رقميةٍ يمكن أن أصبح ثرياً إذا اشتريتُها؟

بناءً على أبحاثنا في السوق، تُعَد عملتا Dogeverse و5th Scape من أفضل العملات الرقمية.



هل يمكن أن يجعلني الاستثمار في الكريبتو ثرياً؟

تتباين آراء محللي الكريبتو في هذا الصدد، ولكن كحالِ كافة الاستثمارات الأخرى ينطوي قطاع العملات الرقمية على بعض المخاطر. لذا، يجب عليكم فهم السوق بعمقٍ وأن تكونوا على درايةٍ تامةٍ بالمخاطر المحيطة به. كذلك عند إعداد حقائبكم الاستثمارية، يجب أن تتأكدوا من أنها تتضمّن مشاريع كريبتو متعدّدةً إلى جانب عدد من الأدوات التقليدية مثل: الأسهم وصناديق المؤشرات.