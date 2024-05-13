حزب الشعب ينعى رفيقه القيادي المناضل الشهيد زياد أبو شدق

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني رفيقه القيادي الشهيد زياد أبو شدق الذي استهدفته صواريخ طائرات الاحتلال الصهيوني بصورة مباشرة هو وأفراد أسرته، وذلك خلال انتقالهم إلى أحد مراكز الإيواء في قطاع غزة، اليوم السبت 11 أيار 2024.

وجاء في بيان النعي الرسمي للحزب:

ينعي حزب الشعب الفلسطيني رفيقه القائد والمناضل الشهيد/ زياد أبو شدق (أبو وئام)، الذي اغتالته طائرات الاحتلال والارهاب الصهيونية اليوم السبت، عندما فاجأته وأسرته بنيران صواريخها اثناء توجههم من مكان سكنهم في بيت لاهيا إلى أحد مراكز الإيواء.

لقد اختار الرفيق الراحل أبو شدق، طريق نضاله المبدئي والصلب في صفوف حزب الشعب الفلسطيني - الحزب الشيوعي سابقاَ - منذ ثمانينات القرن المنصرم، فكان نموذجاَ للرفيق المثابر المتمسك بثبات بأهداف شعبنا الوطنية، وبمبادئ وقيم الحزب التي تربى عليها، واختاره طريقاَ لنضاله إلى جانب رفاقه التاريخيين.

ويعتبر أبو شدق من قياديي الحزب المتميزين، ومن الرفاق الأكثر بروزاَ وتأثيراَ في محافظة شمال قطاع غزة، وذلك على مختلف المستويات السياسية والتنظيمية والجماهيرية والمؤسساتية .

إن حزب الشعب إذ ينعى رفيقه الفذ والمقدام، فإنه يجدد نعيه لكل شهداء وشهيدات حزبنا وشعبنا كافة الذين يقضوا يومياَ بنيران الاجرام والارهاب الصهيوني.

يتقدم الحزب ممثلاَ بقيادته وكل أعضاء هيئاته المركزية ومنظماته الحزبية والجماهيرية وأنصاره كافة، لأسرة الرفيق الشهيد وعموم عائلة أبو شدق الكرام، بخالص التعازي والمواساة، متمنين للمصابين منهم الشفاء العاجل.

كما يعاهد الحزب رفيقه البطل وكل شهداء شعبنا بالمضي قدما وثبات على درب الثورة والنضال الوطني والاجتماعي إلى ان يحقق شعبنا أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة، وإلى ان ينعم جميع أبنائه وبناته في وطن حر تسوده قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم.

المجد والخلود للرفيق الراحل وللشهداء كافة

وتحية اجلال واكبار لشعبنا الصامد

حزب الشعب الفلسطيني

11/5/2024