شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة : كامل منطقة راس كركر , الجانية , خربثا بني حارث , دير قديس

وتعتذر الشركة عن هذا الإجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.