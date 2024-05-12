الاحتلال يعترف بإصابة 50 جنديا خلال معارك مع المقاومة في غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في وقت سابق، أن نائب في جيش الاحتلال العميد يوغيف بار شيشت، أصيب بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

وأكّد أنّ بار شيشات كان يقاتل مع جنود لواء النخبة في جيش الاحتلال "ناحال"، عندما أُصيب برصاصة اخترقت كتفه، حيث تمّ نقله إلى مستشفى "إيخيلوف" في "تل أبيب".



ويُعتبر العميد بار شيشات أكبر ضابط يُصاب في صفوف جيش الاحتلال، وقد تقلّد سابقاً منصب ضابط العمليات في القيادة الجنوبية وفي لواء النخبة "ناحال".

يُذكر أنّه قُتل يوم الجمعة الماضي أربعة جنود من لواء "ناحال" في معركة في قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وذكر "الجيش" الإسرائيلي أيضاً أنه في الحادث الذي سقط فيه الجنود، أصيب جنديان آخران، ضابط وجندي، من الكتيبة "931" من اللواء ذاته بجروحٍ خطيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من عملياتها في القطاع.