أولمرت: حرب غزة انتهت ولا يمكن استعادة المحتجزين دون صفقة

وطن: قال رئيس الوزراء السابق في حكومة الاحتلال، إيهود أولمرت -اليوم الأحد- إن الحرب على غزة انتهت فعليا قبل 3 أشهر، ولا يوجد سبب للادعاء باستمرارها، مؤكدا ضرورة التوصل إلى صفقة لاستعادة المحتجزين وانسحاب الجيش من القطاع.

وأوضح أولمرت -في مقال نشرته صحيفة هآرتس- أن الجيش يقول إنه قضى على نحو 26 لواء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما يعني أن الحرب انتهت، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أهمية انسحاب الجيش من غزة وتسليمها لما سماه قوة عسكرية متعددة الجنسيات، وتشمل فلسطينيين مؤيدين للسلطة الفلسطينية، بحسب قوله.

وأكد أنه للوصول إلى انسحاب الجيش من غزة، يجب في البداية التوصل إلى صفقة تعيد جميع المحتجزين، مشددا على أنه لا يمكن استعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة إلا من خلال إنهاء الحرب، قائلا إن من يتصور غير ذلك "واهم".

وأردف أولمرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحبط عمدا أي فرصة للتوصل إلى صفقة تُفرج عن المحتجزين لذرائعه الشخصية والاحتفاظ بالسلطة.

دولة فلسطينية

وفي ظل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على ضرورة قبول دولة فلسطين عضوا بالأمم المتحدة، ويطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في التعاطي مع الأمر بشكل إيجابي، حذر أولمرت من أن فلسطين سترفض التفاوض مع حكومة الاحتلال في حال قررت الجمعية العامة الأممية الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكد أن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد "وهما" مشيرا إلى أن استمرار ما وصفه الاستهزاء "الإسرائيلي" بالمجتمع الدولي والحلفاء الأميركيين والأوروبيين، سيدفعهم إلى تأييد هذا القرار في الجمعية العامة، أو الامتناع عن التصويت.

يشار إلى أن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس وصف اعتماد الجمعية العامة الأممية قرارا بضرورة قبول فلسطين بالأمم المتحدة بـ"القرار السخيف" وسط الإصرار "الإسرائيلي" على استمرار الحرب والبقاء في قطاع غزة، بما يعطل مباحثات التوصل لصفقة تبادل.

المصدر: هآرتس