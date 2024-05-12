اندلاع مواجهات في الجلزون واقتحام عدة قرى وبلدات في رام الله

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، واقتحمت تلك القوات قرى وبلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت بلدتي سنجل وترمسعيا شمال شرق رام الله، وقريتي دير ابزيع غربا، وبرقا شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.