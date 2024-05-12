تمكين للتأمين تنضم إلى نظام E-SADAD

رام الله – وطن للانباء: انضمت شركة تمكين للتأمين إلى نظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، الذي يتيح خدمات عرض وسداد الفواتير على مدار الساعة بطريقة سهلة وآمنة عبر قنوات الدفع الالكترونية والتطبيقات البنكية، حيث يتيح النظام للمؤمن لهم خدمة الاستعلام عن قسط وثيقة التأمين من خلال رقم الوثيقة، وخدمة سداد القسط إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الشركة وعلى مدار الساعة.

من جهته أكد محمد الريماوي المدير العام على أهمية الانضمام لمنصة E-SADAD انسجاماً مع استراتيجية الشركة التي تتضمن إطلاق خدمات التأمين الرقمي والمزمع الإعلان عنها خلال العام الحالي بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حيث ستمكن خدمات التأمين الرقمي الجمهور من اصدار وثيقة التأمين رقمياً والتسديد عبر قنوات الدفع الالكترونية، كما اعرب عن فخره بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية، مشيداً بدورها وسياساتها النقدية والمصرفية الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني الفلسطيني على رأسها التحول الرقمي في نظم المدفوعات والتعاملات المالية.