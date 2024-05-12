منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون مجددا تجمعا بدويا غرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، مجددا تجمع "عرب المليحات" البدوي شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، إن عددا من المستوطنين اقتحموا التجمع ،وقاموا بإجراء تفتيش في بيوت المواطنين ،وعمليات احصاء لعدد الماشية في التجمع،وأشاعوا جو من الخوف والرعي لدى الأطفال والنساء.

وحذر من عمليات نزوح وشيكة نتيجة المداهمة المستمرة للتجمع من قبل الاحتلال والمستوطنين خاصة مع فرض المستوطنين حصارا خانقا على المواطنين وماشيتهم داخل إطار التجمع ومنعهم من الخروج منه،وتطبيق سياسيات الضغوط القصوى ضدهم .

وأشاؤ إلى أن المستوطنين اغاروا ليلة البارحة بعد منتصف الليل على تجمع عرب المليحات ،ورشقوهم بالحجارة واطلقوا الرصاص ،حيث قضى السكان ليلة ساخنة نتيجة هجوم كبير شنه المستوطنين عليهم.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في تجمع عرب المليحات بهدف حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح المستوطنين.