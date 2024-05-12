دائرة مناهضة الابارتهايد ترحب بتصويت الجمعية العامة لصالح قرار اعتماد فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

وطن: رحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع الدولي وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين، عضوا كاملا في الأمم المتحدة، ومنحها امتيازات إضافية في مؤسساتها وهيئاتها المختلفة.

وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن تصويت 143 دولة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين، يؤكد على وقوف المجتمع الدولي إلى جانب القضية الفلسطينية والحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية.

وأشادت الدائرة بالدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أن ذلك خطوة هامة على طريق دعم الشعب الفلسطيني، ويشكل انتصارا للقضية والشعب الفلسطيني ويعبر عن حجم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية في مواجهة أهوال الحرب الإسرائيلية.

وأكدت دائرة مناهضة الابارتهايد أن خطوة التصويت لصالح دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي استجابة لدعوات محاسبة دولة الاحتلال وفي سياق الجهود التي تبذل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، ولإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي.

وطالبت الدائرة كافة دول العالم إلى تجسيد هذا القرار بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية ،والعمل على وقف حرب الابادة الجماعية وفق قرار محكمة العدل الدولية، من خلال وقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وعزلها دوليا.

الجدير ذكره أن 143 دولة صوتت لصالح مشروع قرار يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في أحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإعادة النظر بالمسألة ايجابيا، مقابل معارضة تسع دولة، وامتناع 25 دولة عن التصويت.