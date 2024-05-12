الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين والمستشفى التخصصي في الأردن يوقعان اتفاقية تعاون

رام الله - وطن: وقعت الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، مثلها نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارية والمالية الدكتور براء عصفور، والمستشفى التخصصي في الأردن، مثله المدير العام ورئيس هيئة المديرين عطوفة الدكتور فوزي الحموري، اتفاقية التعاون التدريبي والأكاديمي، وذلك في مقر المستشفى في العاصمة الأردنية عمان.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين، واعتماد المستشفى التخصصي في عمان أحد المراكز التعليمية والتدريبية لطلبة كلية الطب البشري في الجامعة، وتوفير أخصائيين ذو خبرات ومؤهلات مميزة في التعلم والبحث العلمي والتدريب لطلبة كلية الطب، كما تم الاتفاق على التبادل الإداري بين الجامعة والمستشفى.

وأوضح الدكتور مالك زبن عميد كلية الطب في الجامعة أهمية هذه الاتفاقية مع المستشفى التخصصي المعروف بتطوره والذي سيقوم بتدريب طلبة كلية الطب في الجامعة، على أيد أخصائيين ماهرين، مشيراً إلى سعي الجامعة الدائم إلى توقيع الاتفاقيات مع المؤسسات الطبية المحلية والعربية من أجل توفير تعليم عال المستوى لطلبة كلية الطب.

من جهته، رحب الدكتور فوزي الحموري مدير عام المستشفى التخصصي بالضيوف وثمن جهودهم المميزة في دعم الطلبة الجامعيين الذين دمرت جامعاتهم في قطاع غزة، وأكد أن المستشفى التخصصي سيستمر في دعم أهلنا في فلسطين، وأن المستشفى على استعداد تام لتوفير فرص وبرامج التدريب اللازمة للطلبة لضمان جودة مخرجات التعليم حيث أن المستشفى التخصصي مستشفى تعليمي معتمد من قبل المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي العربي للاختصاصات الصحية منذ عام 2006، ومعتمد أيضاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ويضم في رحابه المركز التخصصي للتدريب الذي يوفر جميع برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة.

وحضر الاتفاقية من طرف الجامعة عميد كلية الطب البشري في الجامعة الدكتور مالك زبن، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور فادي جمعة، ومن طرف المستشفى التخصصي كلاً من مساعد المدير العام الدكتور رياض الشرقاوي، والمدير الطبي الدكتور هاني الكردي، ومدير التدريب والتعليم الطبي الدكتور صالح الاعرج، ومسؤول المركز التخصصي للتدريب السيد لؤي سهاونة.