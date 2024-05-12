مستوطنون يحرقون منزلاً في دوما

رام الله - وطن: أحرق مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" فجراً، منزلاً غير مأهول في قرية دوما جنوبي نابلس، وخطوا شعارات عنصرية تؤكد الانتقام.

وذكر ناشطون أن المهاجمين كتبوا على الجدران شعارات معادية للفلسطينيين.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين أطراف بلدة سنجل شمال رام الله واعتدوا على أحد المنازل ومركبة في البلدة.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أطراف البلدة وحاصروا أحد المنازل وقاموا بالاعتداء على منزل ومركبة متوقفة أمامه وحطموا نوافذها.

وأضاف الشهود أنهم رصدوا مركبة تقل مجموعة من المستوطنين تنسحب من المنطقة باتجاه إحدى المستوطنات القريبة من البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا منزل المواطن فتحي دوابشة في قرية دوما جنوب شرق نابلس وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وهاجم مستوطنون رعاة الأغنام والمزارعين في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى مراعيهم.