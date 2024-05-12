الاحتلال يهدم منزل الأسير نديم صبارنة في بيت أمر

وطن: هدمت جرافات الاحتلال العسكرية منزل الأسير نديم صبارنة في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وهدمت قوات الاحتلال صباحاً، منزل الأسير صبارنة، عقب مداهمة بلدة بيت أمر شمالي الخليل، ومحاصرة منزله، وفق مصادر محلية، والتي أشارت إلى أن هدم المنزل جاء بحجة عدم الترخيص، حيث إن الكثير من المنازل التي يقع فيها منزل الأسير، مخطرة بالهدم بحجة عدم الترخيص.

والأسير نديم صبارنة معتقل إداري منذ نحو عام، وسبق أن أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وكانت محكمة الاحتلال في عوفر جددت مطلع العام الماضي قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير " صبارنة" (44 عاما)