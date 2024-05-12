الجالية الفلسطينية تنظم تظاهرة في مدينة بريمن الألمانية استنكارا للعدوان الإسرائيلي على غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها تظاهرة حاشدة انطلقت من محطة القطار تجاه مركز برلمان مقاطعة بريمن الألمانية، تنديدا واستنكارا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تقدم التظاهرة التي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، واليافطات المنددة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المستشفيات والمدارس والجامعات بقطاع غزة، رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر أصلان وعدد من الشخصيات السياسية الألمانية والناشطين بحقوق الإنسان وأبناء الجالية الفلسطينية والجاليات المناصرة للشعب الفلسطيني في مقاطعة بريمن، وقد ردد خلالها المتظاهرون "الحرية لفلسطين"، مطالبين الكيان الإسرائيلي بوقف عمليات القتل والاجرام والإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة.

وجابت التظاهرة التي انطلقت من أمام المحطة المركزية للقطارات شوارع مدينة بريمن احتجاجا على استمرار الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، منددين بهجمات الاحتلال على قطاع غزة، ومعربين عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته.