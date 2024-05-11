الاحتلال يعتقل شابا من قرية فقوعة قضاء جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من قرية فقوعة شمال شرق جنين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم علي أبو عيد من فقوعة، بعد اقتحام القرية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون، وعربونة، وفقوعة، وعرانة، ودير غزالة، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال لا تزال تستولي على منزل ومغسلة للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الحادي والعشرين على التوالي.