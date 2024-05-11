19 شهيدا بقصف الاحتلال دير البلح وحي الصبرة بقطاع غزة

وطن: استشهد 19 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت 9 شهداء، وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.

وأضافت أن القصف أدى لتدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.