بصواريخ "كاتيوشا" و"فلق".. حزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، السبت، أنّها استهدفت عدّة مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مشاهد من عملية استهداف المقاومة مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، الجمعة، بصواريخ من نوعي "كاتيوشا" و"فلق".

كما استهدفت بمسيّرات انقضاضية قاعدة ‌‏"بيت هلل" العسكرية ومنصّات القبة الحديدية المستحدثة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً أنّ "المُسيّرات أصابت القاعدة ومنصّات القبّة الحديدية بصورةٍ مُباشرة وتمّ تعطيل ‌‏بعضها بشكلٍ كامل".

وقالت المقاومة في بيانٍ إنها أطلقت مُسيّرة انقضاضية لِتستهدف مكان تجمّع ضباط الاحتلال الإسرائيلي وجنوده عُقب ‏الهجوم السابق في وسط القاعدة، وعلى الرغم من مُحاولة الاحتلال اعتراضها بالطيران الحربي من نوع "إف 16" وفشله بذلك، ‏وصلت المُسيّرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة.‏

وأفادت مصادر لبنانية بأنّ مُسيّرة انقضاضية أصابت هدفاً عسكرياً في محيط قاعدة "بيت هلل" في إصبع الجليل.

وقالت المصادر إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية فشلت في اعتراض مُسيّرات عبرت الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله انفجرت في الجليل الأعلى. وانطلقت صفارات الإنذار أكثر من مرّة خشية تسلل طائرات مُعادية في الشمال عند الحدود مع لبنان.

وأكّدت مصادر لبنانية على انطلاق نيران مُباشرة من لبنان باتجاه أحد مواقع الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة، وأخرى باتجاه تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأشارت إلى أنّ سلسلة غارات إسرائيلية تركّزت، اليوم السبت، على القطاع الشرقي. وانقطع التيار الكهربائي في "كريات شمونة"، نتيجة أضرار لحقت بخطّ الكهرباء، بعد ضربات حزب الله من لبنان.

وقبل ساعات، أعلن حزب الله أنّه استهدف بالأسلحة الصاروخية موقع "‏رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مُحققاً إصابةً مُباشرة.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها استهدفوا بالأسلحة المناسبة عند الساعة 03:15 من بعد ظهر السبت، موقع "السمّاقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابةً مُباشرة.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، عدة عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع "جلّ العلام"، وموقع "راميا" الإسرائيلي، وكذلك، استهداف دشم ‏وتحصينات وحامية موقع "راميا". وأيضاً، استهدف حزب الله مبنىً يتموضع فيه جنود العدو في ‏مُستعمرة "المطلّة" الإسرائيلية.