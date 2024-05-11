الشرطة الأميركية توقف أكثر من 2400 طالباً و50 أستاذا خلال احتجاجات داعمة لفلسطين

وطن: كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم السبت، عن توقيف أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أميركية، منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي.

ونقلا عن سجلات الشرطة والمحاكم، قالت "سي إن إن" إن "الشرطة الأميركية أوقفت منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة".

كما أوقفت الشرطة أكثر من 50 أستاذاً خلال احتجاجات داعمة لفلسطين بجامعات أميركية في أنحاء مختلفة من البلاد، حسب المصدر نفسه.

ومنذ 18 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الجامعات الأميركية حراكاً طلابياً داعماً لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.